사막 한가운데 차량 고장, 최소 49명 탈수로 사망 '참사'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 사하라 사막에서 차량이 고장 나면서 최소 49명이 탈수 증세로 숨지는 참사가 발생했다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 서아프리카 말리에서 열린 이슬람 명절 '이드(Eid)' 행사에 참석한 뒤 니제르로 돌아가던 트럭이 고장으로 사하라 사막 한가운데에서 멈췄다. 통신 신호조차 닿지 않아 구조 요청도 어려웠다.

해당 차량에는 약 100명의 니제르 주민이 탑승하고 있었으며, 운전자가 길을 잃은 채 수일간 사막을 이동하다 결국 멈춰 선 것으로 추정된다.

차량이 고장 난 뒤 승객들은 한낮 기온이 극도로 치솟는 사막 한가운데 며칠 동안 고립됐다. 식수마저 모두 소진되면서 일부 승객들이 탈수 증세를 보이기 시작했고, 시간이 흐르며 사망자가 속출한 것으로 알려졌다.

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현지 매체에 따르면 생존자 2명이 목숨을 건 도보 이동 끝에 50㎞ 이상 떨어진 곳에서 물을 찾아낸 것으로 전해졌다. 이후 이들은 니제르와 알제리 국경 지역까지 걸어가 사고 소식을 알렸다.

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신고를 받은 구조 당국은 현장에 구조팀을 급파했지만, 이미 다수의 승객이 숨진 상태였던 것으로 파악됐다. 구조대는 현장에서 희생자 49명을 수습해 집단 매장을 한 것으로 알려졌다.

니제르 아가데즈 주정부는 공식 성명을 통해 "운전자와 조수, 승객들이 차량 수리를 시도했지만 실패했고, 식수 공급이 없는 극한 환경 속에서 희생자가 속출했다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com