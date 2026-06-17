'생체리듬', 혈당 조절과 밀접…"오후 운동·충분한 수면, 혈당 변동성 낮아"

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[스포츠조선 장종호 기자] 제2형 당뇨병 환자에서 일주기리듬(생체리듬)이 혈당 조절과 밀접한 관련이 있다는 연구 결과가 나왔다.

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이번 연구는 연속혈당측정기(CGM)와 웨어러블 활동량 측정기를 활용해 생체리듬과 혈당 변화의 연관성을 실증적으로 분석했다는 점에서 주목받고 있다.

고려대 안산병원 내분비내과 이다영 교수와 김난희 교수, 고려대 안암병원 정신건강의학과 이헌정 교수, 선문대학교 컴퓨터공학과 이정빈 교수 연구팀은 2021년부터 2024년 사이에 고려대학교 안산병원에서 인슐린 치료를 받고 있는 제2형 당뇨병 환자 122명을 대상으로 연구를 진행했다. 참여자들에게 10일 동안 연속혈당측정기와 웨어러블 활동량 측정기를 동시에 착용하게 한 후, 혈당 변화와 수면 시간, 신체 활동량, 심박수 등 생체리듬 관련 데이터를 수집했다.

데이터 분석 결과 생체리듬 안정성이 가장 높은 환자군의 혈당 관리 목표 달성률은 46.3%로 가장 낮은 환자군(20.0%)보다 약 2.3배 높았다. 특히 나이, 체질량지수(BMI), 당화혈색소(HbA1c) 등 주요 요인을 보정한 분석에서도 생체리듬의 안정성이 높을수록 혈당 관리 목표를 달성할 확률도 높은 것으로 나타났다.

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또한 활동량과 혈당 조절 간의 연관성은 시간대에 따라 차이를 보였다. 연구팀은 하루를 야간(00:00~06:00), 오전(06:00~12:00), 오후(12:00~18:00), 저녁(18:00~24:00) 으로 구분해 각 시간대별 걸음 수와 혈당 지표의 관계를 분석했다. 그 결과, 오후 시간대의 활동량이 혈당 관리 지표와 가장 뚜렷한 연관성을 보였다. 이 시간대 활동량이 많은 환자일수록 목표 혈당 범위 유지 시간은 증가하고 혈당 변동성은 낮은 경향을 보였다.

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수면 역시 혈당 조절과 밀접한 관련이 있었다. 수면 시간이 충분한 환자일수록 저혈당 발생 위험이 낮고 혈당 변동 폭도 작은 것으로 나타났다.

이다영 교수는 "기존의 당뇨병 관리는 식단과 운동, 약물치료에 초점이 맞춰져 있었는데, 이번 연구 결과는 생체리듬 관리에도 관심을 기울여야 할 필요성을 보여준다"며 "규칙적이고 안정적인 생활 리듬을 유지하는 것이 혈당 관리에 도움을 줄 수 있다"고 말했다.

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이어 "생체리듬과 혈당 조절의 연관성을 확인한 만큼, 당뇨병 환자들의 생활습관 조정에 적극적으로 개입하여 생체리듬을 바로잡는 것이 실제 혈당 개선으로 이어지는지를 확인하는 후속 연구를 진행할 계획"이라며 "나아가 당뇨병성 신장질환과 망막병증 등 다양한 당뇨병 합병증과 생체리듬의 연관성도 규명해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.

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한편, 이번 연구는 대사 질환 및 내분비학 분야 국제학술지 'Metabolism'에 최근 게재됐으며 생물학연구정보센터(BRIC)가 주관하는 '한국을 빛내는 사람들(한빛사)'에도 소개됐다. 한빛사는 세계적 수준의 학술지(Impact Factor 10 이상 또는 분야별 상위 3% 이내)에 발표한 국내 우수 연구를 선별해 공개하는 플랫폼이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com