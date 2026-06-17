"시원한 한 잔의 함정"…갈증 해소 음료, 아이 치아엔 '충치 폭탄'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 높아지는 여름철, 갈증을 해소하기 위해 탄산음료, 스포츠음료, 과일향 음료 등의 섭취가 증가한다.

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이는 어른뿐 아니라 아이들의 충치 발생 위험을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

충치는 입안에 존재하는 세균이 당분을 분해하면서 생성한 산에 의해 치아의 법랑질이 손상되는 질환이다. 탄산음료에는 다량의 당분이 포함되어 있는 경우가 많아 충치 유발 세균의 활동을 촉진할 수 있다. 또한 탄산음료에 포함된 탄산, 구연산, 인산 등의 산성 성분은 치아 표면을 약화시키고 치아 부식(dental erosion)을 유발할 수 있어 충치 발생 위험을 더욱 증가시킨다.

특히 어린이의 경우 성인보다 법랑질과 상아질의 두께가 얇고 치아 구조가 상대적으로 미성숙하기 때문에 산성 환경에 더욱 취약하다. 따라서 같은 양의 탄산음료를 섭취하더라도 치아에 미치는 영향이 더 크게 나타날 수 있다.

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또한 스포츠음료나 어린이용 음료 역시 상당량의 당분과 산성 성분을 포함하고 있는 경우가 있어 주의가 필요하다. 부모들은 음료의 종류뿐 아니라 섭취 횟수와 시간을 함께 관리하는 것이 중요하다.

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탄산음료를 마신 후에는 물로 입안을 충분히 헹구어 산성 성분을 제거하는 것이 도움이 된다. 다만 음료 섭취 직후에는 치아 표면이 일시적으로 약해진 상태이므로 즉시 강한 힘으로 양치하기보다는 30분 정도 경과한 후 양치하는 것이 권장된다.

성북우리아이들병원 치아튼튼센터 변희석 센터장은 "여름철에는 탄산음료와 스포츠음료 섭취가 늘어나면서 어린이들의 충치 위험도 함께 증가할 수 있다. 특히 아이들의 치아는 성인보다 약해 당분과 산성 성분의 영향을 더 쉽게 받는다. 음료를 조금씩 자주 마시는 습관은 치아가 산성 환경에 노출되는 시간을 늘려 치아 부식 위험을 높일 수 있으므로 주의가 필요하다. 갈증 해소를 위해서는 물을 우선적으로 마시고, 탄산음료 섭취 후에는 물로 입안을 헹구는 습관을 들이는 것이 좋다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com