살 빼는 주사, 폭력성도 줄인다?…GLP-1 약물 '뜻밖의 발견'

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[스포츠조선 장종호 기자] 위고비·오젬픽·마운자로 등 이른바 '체중감량 주사'가 폭력적 행동까지 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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미국 뉴저지주 러트거스 대학교 연구진은 최근 국제 학술지 '범죄학(Criminology)'에 발표한 연구에서 오젬픽, 위고비, 마운자로 등 GLP-1 수용체 작용제가 충동성과 음주가 폭력 행동으로 이어지는 과정을 약화시킬 수 있다고 밝혔다.

연구진은 미국 성인 7521명을 대상으로 조사한 자료를 분석해 현재 GLP-1 약물을 복용 중인 사람들과 과거 복용 경험이 있는 사람들을 비교했다. 그 결과 충동성이 높거나 음주량이 많을수록 폭력 행동 가능성이 증가하는 일반적인 경향은 확인됐지만, 현재 GLP-1 약물을 사용하는 사람들에서는 이러한 연관성이 현저히 약한 것으로 나타났다.

특히 현재 복용자 그룹에서는 충동성과 폭력 행동의 연관성이 약 62% 감소했으며, 음주와 폭력 행동의 연관성도 약 52% 낮아진 것으로 조사됐다. 연구진은 이번 연구 결과에 대해 "약물이 사람의 공격성을 직접 제거한다기보다 충동이 실제 행동으로 이어지는 과정을 억제하기 때문일 가능성이 높다"고 설명했다.

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연구진은 이러한 현상이 뇌의 보상 체계와 관련이 있다고 분석했다. GLP-1 계열 약물은 도파민 분비와 보상 반응을 조절하는 것으로 알려져 있으며 음식에 대한 강한 갈망뿐 아니라 알코올, 니코틴, 도박 등 중독 행동을 감소시키는 효과도 보고되고 있다.

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또한 스트레스 반응을 조절하는 시상하부 기능에도 영향을 미쳐 극도의 긴장 상황에서 공격적 반응이 나타날 가능성을 낮출 수 있다는 설명이다. ADHD 환자들 가운데서는 GLP-1 약물 복용 후 집중력 향상과 자기통제력 증가를 경험했다는 보고도 이어지고 있다.

다만 연구진은 이번 연구가 특정 시점에서 조사된 자료를 분석한 관찰 연구인 만큼 약물 복용이 실제로 폭력성을 감소시켰다고 단정할 수는 없다면서 향후 장기간 추적 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com