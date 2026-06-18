기안84, 광동제약 '비타500 이온킥'의 첫 브랜드 모델 발탁

◇'비타500 이온킥' 모델로 발탁된 기안84. 사진제공=광동제약

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국내 러닝 열풍에 촉진제 역할을 한 기안84가 광동제약 '비타500 이온킥'의 첫 브랜드 모델로 발탁됐다.

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광동제약은 평소 러닝과 마라톤을 즐기는 기안84의 건강하고 역동적인 이미지가 수분 충전과 활력을 동시에 채워주는 '비타500 이온킥'의 브랜드 방향성과 부합한다고 판단해 모델로 선정했다고 밝혔다.

이와 함께 광동제약 네이버 스마트스토어 에서는 내달 14일까지 기획전을 통해 비타500 이온킥 제로를 최대 48% 할인 판매하고, 7월 한 달간 전국 주요 편의점에서 비타500 이온킥 제로 500mL와 1.5L 제품을 대상으로 1+1 행사를 진행한다. 또한 향후 기안84와 함께한 온·오프라인 홍보물과 프로모션 등을 통해 브랜드 인지도를 확대해 나갈 계획이다.

한편 비타500 이온킥 제로는 비타민C 500mg과 나트륨, 칼륨 등 전해질 5종을 함유하여 수분 충전을 넘어 활력까지 채워주는 이온음료다. 칼로리와 당류를 제로로 설계했다.

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광동제약 관계자는 "이번 모델 발탁을 통해 비타500 이온킥의 매력을 더욱 친근하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 다양한 브랜드 활동을 통해 러닝, 마라톤 등 액티브 라이프스타일을 즐기는 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com