삼성전자, 유럽 '비바테크 2026' 참가 '커넥티드 케어' 구현 방안 토론

프랑스 파리에서 열린 '비바테크 2026'에서 삼성전자가 19일(현지시간) '더 건강한 내일로의 초대'를 주제로 패널토론 개최했다. 사진은 왼쪽부터 마이클 두브로브스키 사이폭스 CEO, 알리나 수 제너레이션 랩 CEO, 마이크 맥쉐리 젤스 CEO, 박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀장, 데이비드 리 삼성넥스트 센터장.

Advertisement

Advertisement

삼성전자가 최근 프랑스 파리에서 열린 '비바테크(VivaTech) 2026'에 참가, 헬스케어 비전인 '커넥티드 케어(Connected Care)'를 주제로 패널 토론을 진행했다. 비바테크는 유럽 최대 규모 스타트업?테크 박람회다.

Advertisement

21일 삼성전자에 따르면 지난 19일(현지 시간) 진행된 토론회는 개방적 협업 기반의 삼성 헬스케어 비전인 '커넥티드 케어(Connected Care)'를 통해 파트너사와 함께 그리는 헬스케어 미래 청사진을 제시하는 것을 중심으로 진행됐다. 진행자로 나선 데이빗리 성넥스트 센터장은 "헬스의 미래는 한 기업 혼자만의 힘으로 만들어갈 수 없다"며 "여러 기업의 혁신과 협업 생태계를 통해 만들어질 수 있다"고 말했다.

삼성전자는 반도체부터 휴대폰과 웨어러블, 가전, TV 등 다양한 기기와 플랫폼을 기반으로 방대한 규모의 고객 접점과 개방적 파트너십을 통해 강력한 생태계를 구축해 왔다. 삼성전자는 2014년 미국의 사물인터넷(IoT) 개방형 플랫폼 개발 회사인 '스마트싱스(SmartThings)'를 인수, 스마트홈 연결 플랫폼으로 운영 중이다. 현재 스마트싱스 가입자 수는 4억6000만명에 달하는 것으로 알려졌다. 삼성전자는 자사 제품 외에도 파트너사의 다양한 기기들을 스마트싱스에 연결해 개인화된 자동화 루틴 구성부터 패밀리 케어, 펫 케어 등 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

커넥티드 케어는 연결된 생태계를 기반으로 질병이 발생한 후 치료하는 사후적 대처가 아닌 미리 예방하는 선제적 관리를 통해 많은 사람들의 건강하고 활기찬 삶을 지원하겠다는 삼성전자의 헬스 케어 비전이다. 박현수 삼성전자 MX 사업부 디지털 헬스 팀장은 "건강 관리의 중심 축이 집으로 옮겨가고 있는 최근 트렌드에서 스마트싱스 기반의 커넥티드 홈은 매우 중요한 역할을 하고 있다"고 말했다.

Advertisement

토론에 참여한 각 CEO들은 삼성전자가 구축한 생태계와 파트너십에 대한 강한 의지를 강점으로 꼽았다.

Advertisement

알리나 수 제너레이션랩 CEO는 "삼성이 파트너들과 협업해 빠르게 실행하려는 의지가 놀라웠다"면서 "사람들이 매일 사용하는 삼성의 기기와 결합하면 사람들의 삶에 더 빠르게 혁신을 가져올 수 있다"고 말했고, 마이클 두브로브스키 사이폭스 헬스 CEO는 "삼성이 구축한 디바이스 생태계는

이미 사람들의 일상에 깊이 스며들어 있어 '진단'이라는 도구를 더해 사람들이 그 동안 병원 밖에서는 경험하기 어려웠던 것을 경험할 수 있게 할 것"이라고 강조했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com