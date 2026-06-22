트와이스, '9인 9색 콤부차 레시피' 현장 공개…오감 체험형 팝업 '티젠 콤부차 랩' 성료

◇지난 18일 광화문에서 진행된 '티젠 콤부차 랩'에서 레시피를 공개 중인 트와이스. 사진제공=티젠

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트와이스(TWICE) 완전체가 한자리에 모여 멤버별 매력을 담아낸 레시피를 공개했다.

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㈜티젠(TEAZEN)이 트와이스와 함께 함께 기획한 오감(五感) 체험형 팝업 행사 '티젠 콤부차 랩(Lab)'에서다.

지난 18일 광화문에서 진행된 '티젠 콤부차 랩(Lab)'은 티젠 콤부차의 원료와 발효 과정, 다양한 레시피를 직접 체험하는 공간으로 꾸며졌다.

이날 행사장에서는 트와이스 9명의 멤버들과 1대1로 매칭한 티젠 콤부차 9종의 특별 레시피도 소개됐다. 400여명의 방문객들은 각 멤버의 개성을 담은 레시피 카드를 살펴보고, 자신이 선택한 레시피 음료를 직접 시음하며 새로운 콤부차 문화를 경험했다.

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먼저 촉각·후각 체험존은 건강한 티젠 콤부차 원물을 고스란히 느낄 수 있는 공간으로 실제 콤부차를 발효시키는 살아있는 유산균 '스코비'의 말랑말랑하고 촉촉한 질감을 그대로 재현했고, 'BTSF(Best Tea Specialist for Fermentation)' 공법을 통해 엄선된 6대 차 원료의 향과 풍미를 직접 느낄 수 있었다. 또한 504시간의 발효 과정을 시각적으로 구현해 티젠 콤부차만의 깊은 풍미와 발효 헤리티지를 자연스럽게 전달했다. 시각존에서는 9명의 트와이스 멤버들과 1:1 매칭한 티젠 콤부차를 색다르게 즐길 수 있는 상큼발랄한 9가지 레시피 카드를 소개했다. 방문객들은 9가지 콤부차 레시피 중 마음에 드는 플레이버를 선택한 후 미각존으로 이동해 각 레시피에 맞는 음료를 시음하는 시간도 가졌다. 발효탄산 포토월과 트와이스 포스터로 꾸며진 포토존도 행사장을 찾은 소비자들의 주목을 받았다.

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티젠 관계자는 "이번 팝업은 소비자들이 콤부차를 다양한 방식으로 즐길 수 있는 라이프스타일 음료로 경험할 수 있도록 기획했다"며, "트와이스와 함께한 이번 행사를 계기로 앞으로도 고객들이 티젠 브랜드를 더욱 새롭고 재미있게 경험할 수 있는 이색 콘텐츠를 확대하고, 다양한 접점에서 소통을 강화해 나가겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com