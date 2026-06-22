2주만에 시즌 2승째…삼천리그룹, 서교림 프로 '인카금융 더헤븐 마스터즈' 기념 SL&C 전 브랜드 증정 이벤트

◇서교림 프로 인카금융 더헤븐 마스터즈 우승 기념 SL&C 프로모션. 사진제공=삼천리그룹

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삼천리그룹 SL&C가 서교림 프로의 시즌 2승을 기념해, 오는 28일까지 SL&C 전 외식 브랜드에서 메뉴 증정 이벤트를 진행한다.

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서교림 프로는 지난 6월 19일부터 3일간 경기도 안산시 더헤븐 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 '인카금융 더헤븐 마스터즈'에서 최종 합계 16언더파 200타를 기록하며 셀트리온 퀸즈 마스터즈 우승에 이어 2주만에 다시 우승컵을 들어올렸다. 서 프로는 1라운드부터 최종 라운드까지 선두를 놓치지 않으며 와이어 투 와이어 우승과 함께 대상 포인트 1위를 차지했다.

SL&C는 서 프로 우승을 기념해 소속 전 브랜드에서 메뉴 증정 행사를 실시한다. 5만원 이상 구매 고객을 대상으로 Chai797은 유린기, 차이 딤섬앤누들바는 레몬 고추 유린기, 호우섬은 크리스피 라페 치킨, 살롱드 호우섬은 새우 가지 강정, 이타마에스시는 혼마구로 붉은살 사시미, 서리재는 단호박 식혜(1인 1음료)를 증정한다. 바른고기 정육점은 불고기·구이메뉴 2인 이상 주문 고객에게 한우 육회를 제공한다.

앞서 SL&C는 서 프로의 시즌 첫 승을 기념해 지난 14일까지 차이 797, 서리재, 이타마에 스시, 호우섬 등에서 메뉴 증정 이벤트를 진행한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com