美 소형 비행기, 주택가 인근 추락…탑승자 3명 전원 사망

사진출처=NBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 소형 비행기가 주거지역에 추락해 탑승자 3명이 모두 숨졌다.

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NBC 등 미국 매체들에 따르면 지난 21일(현지시각) 자정 무렵 단발 엔진 경비행기인 파이퍼 PA-28 한 대가 메릴랜드주 보위의 주거지역 인근에 추락했다. 미국 수도 워싱턴 DC에서 약 32㎞ 떨어진 곳이다.

사고 항공기에는 조종사 1명과 승객 2명 등 성인 3명이 탑승하고 있었으며, 모두 현장에서 숨졌다.

메릴랜드주 경찰은 "해당 항공기가 뉴저지주 오션시티를 출발해 메릴랜드주 몽고메리 카운티 공항으로 향하던 중 사고가 발생했다"고 밝혔다.

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또한 몽고메리 카운티 소재 비행학교 소속 항공기로, 당시 훈련 비행 중 사고가 일어난 것으로 보고 있다.

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구조 당국은 비행기 추락 가능성을 알리는 신고를 접수한 직후 수색에 나섰지만, 추락 지점이 숲이 우거진 지역이어서 잔해에 접근하는 데 상당한 시간이 걸렸다고 전했다. 이날 구조대는 오전 3시 45분쯤 사고 현장에 도착한 것으로 알려졌다.

현장 사진에는 파손된 항공기 잔해가 주택가 인근 놀이터 주변에 흩어져 있는 모습이 담겼다

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현재 사고 원인은 확인되지 않았으며, 미국 국가교통안전위원회(NTSB)가 정확한 경위를 조사할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com