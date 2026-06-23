"침 뱉은 음식 먹고 헤르페스 감염"…프랜차이즈 직원 중범죄 기소

사진출처=뉴욕포스트, 10News

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[스포츠조선 장종호 기자] 고객 음식에 침을 뱉은 미국의 유명 패스트푸드점 직원이 중범죄로 기소됐다. 피해를 주장하는 고객은 이 음식을 먹은 뒤 헤르페스 바이러스(HSV-1)에 감염됐다며 민사소송까지 제기했다.

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뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 오클라호마주 브로큰보우에 위치한 프랜차이즈 식당 직원 A는 지난 3월 심야 시간대 드라이브스루를 이용한 고객 B의 음식에 침을 뱉은 혐의로 수사를 받아왔다.

사건은 한 직원의 제보로 시작됐다. 경찰에 따르면 다른 직원이 "고객 음식에 A가 침을 뱉었다"고 신고하면서 수사가 착수됐다.

이후 경찰은 매장 CCTV 영상을 확보해 당시 상황을 분석했다.

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수사 기록에 따르면 영상에는 A가 버거 패티를 만진 뒤 얼굴을 음식 쪽으로 숙이는 장면이 담겼으며, 경찰은 침이 음식 위로 떨어지는 모습이 확인됐다고 밝혔다.

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당시 퇴근 후 해당 매장을 방문한 B는 "주문 후 음식이 나오기까지 평소보다 오래 걸렸다"며 "영업 종료 시간이 가까워 직원들이 화가 난 것이라고 생각했다"고 말했다.

경찰은 영상 분석 이후 A를 불러 조사했고, 이후 '상해를 가할 의도를 가진 유해물질 투입' 혐의로 체포영장을 신청했다. 해당 혐의는 중범죄에 해당한다.

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사건은 형사 절차를 넘어 민사 소송으로도 확대됐다. B와 가족들은 A직원과 매장 운영 법인을 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

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소장에는 B가 이후 입 주변 이상 증상을 보였고, 검사 결과 단순포진 바이러스 1형(HSV-1) 감염 진단을 받았다고 적시됐다.

다만 실제 감염 원인이 음식 오염 때문인지는 아직 법적으로 확인되지 않았다.

의학적으로 HSV-1은 일반적으로 구순포진(입술 헤르페스)과 관련된 바이러스로 알려져 있다. 바이러스는 주로 감염자의 침이나 피부 접촉을 통해 전파되며, 증상이 없는 상태에서도 감염이 가능해 정확한 감염 경로를 특정하기 어려운 경우가 많다.

현재까지 헤르페스를 완치할 수 있는 치료법이나 상용화된 예방 백신은 없다. 다만 항바이러스제를 통해 증상 악화와 재발 위험을 줄일 수 있다.

B는 "아이뿐만 아니라 가족들이 함께 음식을 나눠 먹었기 때문에 모두가 감염 가능성이 있다"며 우려했다. 경찰과 법원은 사건 경위를 계속 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com