코스맥스그룹, 'HNC 2026' 참가해 글로벌 시장 공략 강화…코스맥스엔비티·코스맥스바이오, 원스톱 공동 부스 운영

◇지난 15~17일 중국 상하이 NECC에서 열린 HNC 2026 박람회에 마련된 코스맥스그룹 부스. 사진제공=코스맥스그룹

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코스맥스그룹이 지난 15~17일 중국 상하이에서 열린 건강기능식품 B2B 박람회 'HNC 2026(Healthplex Expo 2026, Natural & Nutraceutical Products China 2026)'에 참가해 글로벌 시장 공략 강화에 나섰다.

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매년 상하이 국립전시컨벤션센터(NECC)에서 열리는 HNC는 원료부터 연구·개발·생산(ODM) 기업까지 글로벌 건기식 관련 기업이 총출동하는 아시아 최대 B2B 행사다.

이번 박람회에는 코스맥스그룹의 건기식 ODM(연구·개발·생산) 기업인 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오가 "COSMAX Science of Wellness: Advanced Tech in Your Daily Routine(웰니스 혁신 기술의 일상화)"를 주제로 공동부스를 마련했다. 양사는 소재·제형·패키징·크로스보더(CBEC)를 아우르는 원스톱 부스를 구현했다.

코스맥스그룹은 양사의 강점을 결합해 '기획-개발-생산-공급'을 모두 책임지는 '토털 헬스 파트너'로서 시너지를 강조했다. 그 결과 약 500여개 브랜드가 부스를 방문해 실제 제품 개발 상담을 진행하며 글로벌 ODM 파트너로서 존재감을 입증했다. 특히 양사는 이번 행사에서 공동으로 '스마트 제조 기술 혁신 선도 기업상'도 수상했다.

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공동 부스는 ▲소재존 ▲제형존 ▲웰니스존 ▲생애주기존 ▲글로벌존 ▲CBEC존 등 6개 주제로 구성했다.

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소재존에선 ▲Re:PDRN ▲AGEs Blocker(에이지스블로커, 배초향·고지베리·무화과복합추출물) , THEOLIM(테올림, 라임카카오복합추출물) ▲RelaxPLX(릴렉스PLX, 레몬버베나추출물) 등 이너뷰티부터 멘털케어까지 다양한 기능성을 갖춘 자체 개발 원료를 전시했다. 제형존에선 ▲초소형 정제 'a:dam(아담)' 및 'mini-tab(미니탭) ▲구강용해제형 'som-tab(솜탭)' 등 다양한 정제 제형과 함께 듀얼팩, 연질, 젤리 등 혁신 제형을 총망라했다. 생애주기존에선 영유아부터 노령층에 이르기까지 전 생애주기에 걸친 맞춤 포트폴리오를 구현해 기술력을 부각했다. 글로벌존에선 한국·중국·호주·미국 4개국 네트워크를 소개하며 글로벌 제조 인프라를 각인시켰다.

코스맥스그룹 관계자는 "글로벌 업계 관계자들이 한자리에 모이는 HNC에서 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오의 시너지를 바탕으로 혁신 기술의 집약체를 선보일 수 있어 뜻깊었다"며 "생애주기 전반을 아우르는 맞춤형 소재와 제형 혁신으로 중국은 물론 글로벌 건기식 시장에서 코스맥스그룹의 입지를 더욱 확고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.

김김소형 기자 compact@sportschosun.com