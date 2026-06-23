'푸틴 비밀 연인' 최초 폭로 언론인 사망…독버섯 중독 추정

그리고리 네호로셰프(왼쪽)와 푸틴 러시아 대통령 사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 사생활을 폭로한 러시아 언론인 그리고리 네호로셰프가 독버섯 중독으로 추정되는 사고로 사망한 것으로 알려졌다. 향년 69세.

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라트비아 매체 델피에 따르면 네호로셰프는 지난 19일(현지시각) 라트비아 수도 리가에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다.

그는 지난 11년 동안 라트비아에서 정치적 망명 생활을 해온 것으로 알려졌다.

네호로셰프는 러시아 신문사 모스코프스키 코레스폰덴트의 편집국장을 지낸 인물로, 2008년 푸틴 대통령이 당시 부인인 류드밀라와 이혼한 뒤 리듬체조 올림픽 금메달리스트 알리나 카바예바와 결혼할 계획이라는 내용을 최초로 보도해 큰 파장을 일으켰다.

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당시 해당 보도는 러시아 정가를 뒤흔들었으며, 이후 네호로셰프는 자신을 푸틴의 '개인적인 적(personal enemy)'이라고 표현해 왔다.

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델피 측은 "네호로셰프는 푸틴 대통령의 사실혼 배우자로 알려진 알리나 카바예바의 이름을 처음 공개한 인물"이라며 "푸틴이 이를 결코 용서하지 않았던 것으로 보인다"고 보도했다.

지인들에 따르면 네호로셰프는 자택 마당에서 직접 채취한 버섯을 먹은 뒤 상태가 악화됐다. 그는 평소 버섯 채집과 식용 버섯에 관심이 많았지만, 이번에 섭취한 버섯은 독성이 있는 종으로 추정되고 있다.

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현재까지 라트비아 당국은 정확한 사인을 공식 발표하지 않았으며, 부검을 통해 구체적인 경위를 조사할 예정이다.

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한편 푸틴 대통령은 지금까지 공식적으로 카바예바와의 관계를 인정하지 않고 있지만, 서방 언론들은 현재 두 사람 사이에 11세, 7세 두 아들이 있는 것으로 보도해 왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com