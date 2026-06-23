비행기 이륙 직전 "폭탄 갖고 있다" 대혼란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주에서 이륙 준비 중이던 여객기의 승객이 폭탄을 갖고 있다고 주장해 큰 소란이 벌어졌다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 21일(현지시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르행 터키항공 여객기가 호주 시드니 공항 활주로로 이동하던 중 승무원이 한 남성 승객에게 "들고 있는 전자기기가 무엇이냐?"고 질문했다.

그러자 그는 자신이 폭탄을 소지하고 있다고 말한 것으로 전해졌다.

기장은 즉시 상황을 보고했으며, 문제의 물건은 무선 휴대전화 충전기로 보였다고 설명했다.

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항공사 측은 만일의 사태에 대비해 남성 주변에 앉아 있던 승객들을 다른 좌석으로 이동시켰으며, 이후 경찰이 기내에 진입해 남성을 체포했다.

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체포된 인물은 44세 몬테네그로 국적 남성으로 확인됐다. 그는 항공 보안을 위협한 혐의로 기소됐으며, 곧 법원에 출석할 예정이다.

호주 연방경찰은 성명을 통해 "폭탄 위협은 매우 심각한 상황"이라며 "일부 사람들은 농담이라고 생각할 수 있지만, 이런 발언은 공항 운영에 큰 혼란을 초래하고 긴급 대응 체계를 가동하게 만든다"고 지적했다.

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이어 "폭탄을 소지했다고 허위 주장하는 행위는 장난이 아니라 범죄"라며 "기소는 물론 상당한 수준의 처벌을 받을 수 있다"고 경고했다.

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호주 당국에 따르면 해당 혐의가 인정될 경우 최대 1만 500호주달러(약 1100만원)의 벌금이 부과될 수 있다.

현재 경찰은 정확한 사건 경위와 발언 의도 등을 추가 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com