LG상남도서관, 시각·시청각장애인 위한 교육 지원 확대...정보 격차 해소 앞장

제공=LG

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LG상남도서관은 상남 구자경 회장이 기증한 사저를 기반으로 1996년 개관한 국내 최초의 디지털 도서관으로, 지난 30년간 누구나 정보와 지식에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하며 정보격차 해소에 힘써왔다.

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2006년 세계 최초로 시각장애인 음성도서 서비스가 탑재된 유비쿼터스 도서관 '책 읽어주는 도서관'을 열었다.

시각장애인들이 도서관을 직접 방문하지 않고도 휴대폰이나 PC를 통해 언제 어디서나 음성도서를 이용할 수 있도록 지원하며, 정보 접근의 새로운 길을 열었다.

현재까지 약 3만여 건의 도서와 다양한 콘텐츠를 오디오북으로 제작해 웹과 모바일에서 무료로 제공하고 있으며, 연평균 14만 건 이상 이용되는 대표적인 시각장애인 정보 서비스로 자리 잡았다.

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음성도서 서비스에 이어 시각장애 청소년을 위한 교육 지원에도 나서고 있다.

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2023년부터 서울맹학교가 운영하는 국립시각장애교육지원센터와 협력해 일반학교에 재학 중인 시각장애 학생을 대상으로 맞춤형 교육 프로그램 '토요 점보교실'을 운영하고 있다.

'토요 점보교실'은 점자와 보조공학기기의 줄임말로, 일반학교에서 접하기 어려운 전문 교육을 제공하기 위해 마련됐다.

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시각장애 학생들은 일반학교 진학 시 점자나 보조공학기기 활용 등 필수 교육을 충분히 받지 못해 학습과 학교생활에 어려움을 겪는 경우가 많다.

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학생들이 학습 역량과 자립 능력을 키울 수 있도록 연간 18주 과정의 체험 중심 교육으로 점자(영어, 수학, 한글 점자), 정보화교육(컴퓨터, 스크린리더 ,점자정보단말기 , AI 코딩), 교과과정(영어, 수학, 국어), 체육(쇼다운) 등 체험 위주로 구성되어 있다.

국립서울맹학교 교사와 전문 강사, 대학생 자원봉사자들이 참여해 학생들의 개별 특성에 맞춘 교육을 지원하고 있다.

시청각장애인을 위한 지원도 확대하고 있다.

시청각장애인은 점자 교육이 필수적이지만 관련 교육 체계가 부족한 현실을 고려해 지난해부터 '시청각장애인 점자강사 양성과정'을 운영하고 있다.

해당 과정은 교육계획서 작성과 교수법 등 점자 교육 전반을 기초부터 실습까지 2년에 걸쳐 가르치는 체계를 처음 마련한 것이다.

특히 시청각장애인이 직접 점자 강사로 활동할 수 있도록 지원해 교육생과의 소통과 교육 효과를 높이고, 점자정보단말기 활용 교육을 통해 인터넷과 메신저 사용 등 정보 접근성과 자립 역량 향상도 돕고 있다.

LG상남도서관은 앞으로도 시각·시청각장애인을 위한 정보 제공과 교육 지원을 지속 확대하며 누구나 정보와 지식에 자유롭게 접근할 수 있는 포용적 배움터 역할을 이어갈 계획이다.