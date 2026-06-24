동서식품, 독서·문학·음악 분야 사회공헌 확대...문화예술 발전에 기여

제공=동서식품

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동서식품은 '생활 속에 향기를 더하는 동서식품'이라는 기업 슬로건 아래 음악, 문학, 독서 등 문화예술 분야를 중심으로 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

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대표적인 활동으로 미래 세대의 어린이들이 독서를 통해 꿈을 키울 수 있도록 매년 초등학교를 선정해 도서관 환경을 개선하는 '동서식품 꿈의 도서관'이 있다.

지난 2017년 충북 진천 상산초를 시작으로 올해 4월 진행된 제10회 꿈의 도서관 사업에서는 광주광역시 교육청의 추천을 받아 광주봉주초를 지원 대상으로 선정했다.

해당 학교에 어린이들의 문화적 소양 함양을 위한 신규 도서 약 3천 권을 기증하고 노후 서가를 교체하는 한편, 학생들이 보다 쾌적한 환경에서 독서할 수 있도록 시설 개선을 지원했다.

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문학 분야에서는 1989년부터 국내 여성 신인 문학 공모전인 '삶의향기 동서문학상'을 개최하며 여성 문인 발굴과 창작 활동 지원에 앞장서고 있다.

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올해 제18회 공모는 9월 29일까지 진행되며 시, 소설, 수필, 아동문학 등 4개 부문에서 작품을 접수한다.

대상 1천만원을 포함해 총 7천9백만원 규모의 상금이 마련됐으며, 대상 및 각 부문 금상 수상자에게는 등단 기회와 문예지 수록 등 창작 활동을 지원한다.

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공모 기간 동안 예비 작가들을 위한 창작 지원 프로그램도 운영된다.

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'멘토링 클래스'는 6월 1일부터 4주간 온라인으로 진행되며 각 부문을 대표하는 작가들이 글쓰기 기초와 실전 노하우를 전달한다.

강의는 동서문학상 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개되며, 오프라인 '동서문학 워크숍'을 통해 멘토 작가들과 직접 교류할 수 있는 기회도 마련된다.

음악 분야에서는 2008년 창립 40주년을 기념해 시작한 '동서커피클래식'을 통해 시민들에게 수준 높은 클래식 공연을 무료로 제공하고 있다.

제1회 서울 공연을 시작으로 부산, 대전, 인천, 대구, 광주, 춘천 등 전국 주요 도시에서 매년 공연을 개최하며 문화 향유 기회를 확대해 왔다.

이와 함께 2008년부터 유소년 오케스트라를 대상으로 문화자산을 후원하는 '맥심 사랑의 향기'로 전국 각지의 초등학교 오케스트라에 새 악기와 물품을 지원하고 연주 환경을 개선하는 활동이다.

동서식품 관계자는 "앞으로도 국내 문화·예술 분야 발전에 기여하고 소비자들에게 받은 사랑을 사회에 환원할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획"이라고 밝혔다.