아모레퍼시픽재단, 2026년 ‘장원 인문학자 6기’ 선정...신진 연구자 3명 지원

제공=아모레퍼시픽

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아모레퍼시픽재단이 2026년 '장원(粧源) 인문학자 6기' 연구자를 선정하고 지난 17일 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사에서 연구비 증서 수여식을 진행했다.

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'장원 인문학자' 지원사업은 기초학문 지원과 인재 육성의 중요성을 강조한 아모레퍼시픽 창업자이자 재단 설립자인 장원(粧源) 서성환 선대회장의 뜻을 계승하기 위해 2020년부터 운영되고 있다.

박사학위 취득 후 5년 이내의 신진 연구자를 대상으로 하며, 올해 2월 진행된 공모에는 약 90건의 지원서가 접수됐다.

인문학 분야 석학들로 구성된 기획위원회의 서류 및 면접 심사를 거쳐 최종 3명의 연구자가 선정됐다.

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선정된 연구자는 김민영 서울대학교 국어국문학과 연구자, 남궁승원 서울대학교 국사학과 연구자, 홍지수 브라운대학교 역사학과 연구자다.

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이들은 각자의 연구 분야에서 독창적인 연구 시각과 높은 발전 가능성을 인정받아 장원 인문학자로 선정됐으며, 연구자들에게는 앞으로 4년간 매월 400만 원의 연구비가 지원된다.

논문이나 저서 형태의 연구 성과를 도출해야 하는 요건이 없으며, 연구자 스스로 연구하고 싶은 주제를 정해 수행할 수 있다.

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특정 연구 과제나 결과물을 중심으로 지원하는 기존 연구지원 방식에서 벗어나 신진 연구자의 성장 가능성에 주목하고, 안정적인 연구 환경 속에서 장기적이고 심도 있는 연구를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 특징이다.

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이날 수여식에는 서경배 이사장을 비롯해 재단 이사진으로 활동 중인 서울대학교 이석재 교수, 민은경 교수, 구범진 교수가 참석해 연구비 증서를 전달하고 연구자들을 격려했다.

기획위원장인 이석재 서울대학교 철학과 교수는 "연구자가 안정적인 연구 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 것은 순수 기초학문 생태계 조성의 출발점"이라며 "사회적으로 의미 있는 연구가 지속적으로 이루어질 수 있도록 재단 차원의 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

아모레퍼시픽재단은 앞으로도 장원 인문학자 지원사업을 통해 신진 연구자의 연구 역량 강화를 돕고, 인문학 분야의 지속 가능한 학문 생태계 조성에 기여할 계획이다.