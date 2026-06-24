시몬스, ESG 프로젝트 ‘하이파이브셰어링 프로젝트’ 론칭...환아 치료 지원 나선다

제공=시몬스

Advertisement

Advertisement

수면 전문 브랜드 시몬스가 소비자와 함께하는 새로운 ESG 프로젝트 '하이파이브셰어링 프로젝트'를 론칭하고 소아암 및 중증 희귀 난치성 질환 환아 지원에 나선다.

Advertisement

하이파이브셰어링 프로젝트는 브랜드와 소비자가 함께 더 높은 가치와 희망을 나누고, 하이파이브를 하듯 힘을 모아 환아들의 건강한 일상 회복을 응원한다는 의미를 담고 있다.

프로젝트와 함께 공개된 캠페인 영상은 투병 중인 소녀가 매트리스 속에 사는 친근한 캐릭터 '스프링맨'을 만나 밤하늘을 배경으로 학교와 놀이터를 함께 누비며 일상의 행복을 되찾는 모습을 동화 같은 감성으로 그려냈다.

이번 프로젝트는 2023년 선보인 ESG 침대 '뷰티레스트 1925' 프로젝트에 이은 두 번째 대형 ESG 캠페인이다.

Advertisement

대상 제품은 시몬스 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'의 스테디셀러이자 자녀용 침대로 인기를 얻고 있는 '에디슨' 슈퍼싱글 사이즈다.

Advertisement

제품이 판매될 때마다 소비자 가격의 5%가 기부금으로 쌓이는 방식으로 누적 기부금은 삼성서울병원 소아암 및 중증 희귀 난치성 질환 환아들의 치료와 소아청소년센터의 환경 개선 등을 위해 사용될 예정이다.

프로모션에 따른 최종 판매가가 아닌 소비자 가격을 기준으로 기부금을 산정해 나눔의 진정성을 높였다는 평가다.

Advertisement

이번 프로젝트는 병원과 기업, 소비자가 함께 참여하는 3자 협력으로 지속 가능한 나눔 문화를 확산한다는 점에서도 의미가 크다.

Advertisement

앞서 진행된 '뷰티레스트 1925' 프로젝트는 약 2년간 3천 개 이상의 판매고를 기록하며 6억 원 이상의 기금을 조성했고, 해당 기금은 지난해 5월 개소한 삼성서울병원 소아청소년센터 리모델링에 활용됐다.

시몬스의 삼성서울병원 지원은 올해로 7년째 이어지고 있다.

시몬스는 2020년부터 매년 3억 원씩 기부를 지속해 올해까지 총 21억 원을 전달했으며, 이를 통해 230여 명의 환아가 치료 혜택을 받을 수 있었다.

시몬스는 이번 하이파이브셰어링 프로젝트를 통해 소비자와 함께 사회적 가치를 실현하고, 환아와 가족들에게 희망을 전하는 ESG 경영을 지속 확대해 나갈 계획이다.