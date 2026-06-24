"여기는 중세시대냐?" 남녀 구분 해변서 여성관광객 난동

남녀 구분 해변인 '페도친' 사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 이탈리아 해변에서 성별 구역 규정을 둘러싼 언쟁이 몸싸움으로 번져 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 20일(현지시각) 이탈리아 북부 도시 트리에스테에 위치한 바뇨 마리노 라 란테르나 해변에서 관광객들의 충돌이 발생했다.

현지인들에게 '페도친(Pedocin)'으로 불리는 이 해변은 1900년대 초 개장한 이후 100년 넘게 남녀 구역을 분리 운영해 온 곳으로, 유럽에서 사실상 마지막으로 남은 성별 분리 해변으로 알려져 있다.

문제는 밀라노에서 온 여성 관광객이 남성 전용 구역으로 들어가면서 시작됐다. 당시 이 여성은 남성 구역에 있던 남자친구와 함께 시간을 보내기 위해 규정을 무시하고 구역을 넘어간 것으로 전해졌다.

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해변 이용객들이 규정을 설명하며 자제를 요청하자 여성은 "당신들은 중세 시대에 살고 있다"며 강하게 반발한 것으로 알려졌다. 이어 "성차별주의자들이다. 이런 규정은 차별의 한 형태"라고 주장하며 언쟁을 벌였다.

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특히 한 50대 여성이 정중하게 규정을 설명하자 여성 관광객은 "성차별주의자"이자 "시대에 뒤떨어진 사람"이라고 비난한 것으로 전해졌다.

현지 매체는 관광객이 언쟁 과정에서 손을 치켜든 채 상대 여성에게 위협적으로 다가갔다고 보도했다. 다행히 주변 남성 이용객들이 개입해 상황을 진정시키면서 물리적 충돌은 피할 수 있었다.

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하지만 소란을 말리던 한 여성 직원이 밀치는 피해를 입은 것으로 전해졌다. 결국 관광객과 남자친구는 해변을 떠나면서 입장료 환불까지 요구한 것으로 알려졌다. 해당 해변의 입장료는 2.40유로(약 4200원) 수준이다.

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한편 페도친 해변은 아드리아해를 따라 조성된 자갈 해변으로, 높이 약 2.7ｍ의 벽이 남녀 구역을 나누고 있다. 여성과 어린이들은 한쪽 구역을 사용하고, 남성들은 반대편 구역을 이용한다. 다만 서로 교류를 원하는 경우에는 바다로 들어가 부표 주변에서 만날 수 있도록 운영되고 있다.

현지 주민들은 오랫동안 이 제도를 전통과 문화의 일부로 받아들여 왔다. 여성들은 남성들의 시선에 구애받지 않고 일광욕을 즐길 수 있고, 일부는 상의를 벗은 채 휴식을 취하기도 한다. 남성들 역시 별도의 공간에서 자유롭게 시간을 보내는 것이 특징이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com