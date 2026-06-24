조성진·임윤찬 무대 담았다…CNN, 정주영 창업회장 추모 음악회 조명

CNN TV 시리즈 '쇼타임(Showtime)'에 선보인 『아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림』에피소드의 주요 장면

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현대차그룹이 지난 2월 개최한 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림'이 미국 CNN 프로그램을 통해 전 세계 시청자들에게 소개된다.

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현대차그룹은 24일 CNN TV 시리즈 '쇼타임(Showtime)'이 추모 음악회를 조명하는 에피소드를 오는 27일 방영한다고 밝혔다.

쇼타임은 세계 주요 문화·예술 이벤트의 비하인드 스토리를 다루는 프로그램으로, 이번 방송에서는 서울 예술의전당에서 열린 추모 음악회 공연 장면과 함께 리허설 및 준비 과정, 무대 뒤 스태프와 장인들의 노력 등을 담아낼 예정이다.

이번 음악회는 정주영 현대그룹 명예회장 서거 25주기를 맞아 마련된 공연으로, 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 참여했다. 공연은 듀오 연주와 두 대의 피아노 협연, 네 대의 피아노 합주 등으로 구성돼 협업과 도전의 가치를 음악으로 표현했다.

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방송에서는 연주자들이 리허설 과정에서 음악적 해석을 조율하는 모습과 함께 미국 스타인웨이 공장의 피아노 제작 과정, 한국 최초의 조율 명장인 이종열 조율사의 작업 현장도 소개될 예정이다.

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현대차그룹 관계자는 "최정상급 아티스트들의 무대와 그 이면의 준비 과정을 전 세계 시청자들에게 소개할 수 있게 됐다"며 "공연이 담고 있는 협업과 혁신의 가치가 시청자들에게도 의미 있게 전달되길 기대한다"고 말했다.

해당 에피소드는 오는 27일 오후 4시30분 CNN 인터내셔널 채널을 통해 방영된다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com