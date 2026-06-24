가위 들고 조종실 침입 시도…승객들이 제압 후 돌연 사망

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아 국내선 여객기에서 가위를 들고 승객들을 위협하며 조종실 침입을 시도한 남성이 다른 승객들에게 제압된 뒤 돌연 사망해 당국이 수사에 착수했다.

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인포모스크바24 등 현지 매체들에 따르면 지난 21일(현지시각) 러시아 모스크바에서 시베리아 옴스크로 향하던 여객기 안에서 30대 남성이 갑자기 난동을 부리며 승객들을 위협했다. 그의 손에는 가위가 들려있었다고 목격자들은 주장했다.

또한 그는 조종실에 강제로 들어가려는 등 폭력적 행동을 이어갔다.

결국 일부 승객들이 힘을 합쳐 그를 제압했고, 승무원들은 끈으로 몸을 묶어 움직이지 못하도록 조치했다.

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이후 남성이 진정된 모습을 보이자 승무원들은 결박을 해제한 것으로 알려졌다.

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하지만 남성은 곧바로 의식을 잃고 쓰러졌다. 승객과 승무원들은 심폐소생술을 하는 등 응급조치를 했지만 소용없었다.

여객기는 약 3시간 비행 끝에 옴스크 공항에 착륙, 대기 중이던 의료진이 기내로 들어와 남성의 상태를 확인했지만 이미 숨진 것으로 밝혀졌다.

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현재 러시아 당국은 과실에 의한 사망 가능성을 포함해 사건 전반에 대한 수사를 진행하고 있다.

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사건이 발생한 항공사 이름은 공개되지 않았으며, 사망자의 신원도 공식적으로는 전체 공개되지 않았다.

한 전문가는 "부검 결과가 나오기 전까지는 정확한 사인을 단정할 수 없다"면서 "제압 과정에서 발생한 신체 손상이나 결박에 따른 혈액순환 장애 가능성을 배제할 수 없다"고 설명했다.

이어 "혈전 형성 등 여러 의학적 가능성을 검토해야 한다"며 성급한 결론을 경계했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com