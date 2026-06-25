"양치할 때 반대손 써보세요"…치매 예방에 도움?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 양치할 때 평소 사용하지 않는 손을 사용하면 치매 예방에 도움이 될 수 있다는 전문가의 주장이 나왔다.

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미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 美국립보건원(NIH)의 지원을 받는 연구책임자 닐 K 샤 박사는 최근 SNS를 통해 "일상생활에서 일부러 평소 사용하지 않는 손을 사용해 보라"고 권했다.

그러면서 양치질을 예로 들었다.

대부분의 성인에게 양치질은 별다른 생각 없이 수행하는 자동화된 행동이다. 수년 동안 반복해 온 탓에 뇌가 이미 동작을 학습해 근육이 거의 무의식적으로 움직이기 때문이다.

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하지만 손을 바꾸면 상황이 달라진다. 익숙한 동작을 새로운 방식으로 수행해야 하기 때문에 뇌는 더 많은 집중력과 계획 능력을 동원하게 된다. 이 과정에서 운동 조절과 주의력, 협응 능력을 담당하는 여러 뇌 영역이 활성화된다는 게 샤 박사의 설명이다.

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전문가들은 이러한 자극이 신경가소성(neuroplasticity)을 촉진할 수 있다고 설명한다. 신경가소성은 새로운 경험과 학습을 통해 뇌세포 간 연결이 강화되고 재구성되는 현상을 의미한다.

샤 박사는 특히 평소와 반대쪽 신체를 사용하는 '좌우 교차운동'이 주의력과 기억력, 운동 조절에 관여하는 광범위한 뇌 네트워크를 활성화할 수 있다고 설명했다.

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이 같은 자극은 나이가 들수록 더욱 중요해진다. 뇌가 노화나 치매, 알츠하이머병과 관련된 변화에도 기능을 유지하는 능력을 '인지 예비력'이라고 하는데, 인지 예비력이 높은 사람일수록 증상이 늦게 나타나는 경향이 있기 때문이다.

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전문가들은 인지 예비력을 높이기 위해 반드시 값비싼 프로그램이나 특별한 치료가 필요한 것은 아니라고 말한다. 새로운 기술을 배우거나 규칙적으로 운동하고, 사회활동에 참여하며, 익숙한 일상에 새로운 도전을 더하는 것만으로도 도움이 될 수 있다는 것이다.

실제로 여러 연구에서는 외국어 학습이 장기적인 뇌 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 보고했다. 캐나다 몬트리올의 콘코디아대학교 심리학과 나탈리 필립스 교수는 "두 개 이상의 언어를 사용하는 고령자는 치매에 대해 분명한 이점을 보인다"고 설명했다.

또 일본 연구진은 집에서 직접 요리하는 노년층의 치매 위험이 최대 70% 가까이 낮아질 수 있다고 보고했다. 특히 요리 경험이 적어 새로운 조리 과정을 배우는 사람일수록 효과가 더 크게 나타난 것으로 분석됐다.

전문가들은 결국 뇌도 근육과 마찬가지로 새로운 자극을 받을 때 성장한다며, 일상 속 작은 변화가 장기적인 인지 건강 유지에 도움이 될 수 있다고 조언한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com