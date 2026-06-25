척추협착증, 꼭 수술해야 할까?…'이런 증상' 땐 고려해야

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[스포츠조선 장종호 기자] 대표적인 퇴행성 척추질환인 척추협착증은 고령화로 인해 환자 수가 꾸준히 증가하고 있다.

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많은 환자들은 "협착증이면 결국 수술해야 하는 것 아닌가?"라는 질문을 한다.

결론부터 말하면 척추협착증 진단이 곧 수술을 의미하는 것은 아니다. 오히려 중요한 것은 단순히 좁아진 척추관을 넓히는 데 그치는 것이 아니라 환자가 건강한 척추 기능을 유지하며 오랫동안 활동적인 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 것이다. 이제 척추 치료의 목표는 단순한 통증 제거를 넘어 '척추 장생(長生)'의 개념으로 확장되고 있다.

◇신경 지나가는 공간 좁아지면서 발생

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척추협착증은 척추 안에서 신경이 지나가는 통로인 척추관이 좁아지면서 발생하는 질환이다.

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나이가 들면서 인대가 두꺼워지고 척추관절이 비대해지며 디스크의 퇴행성 변화가 진행되면 신경이 지나가는 공간이 점차 좁아진다. 이 과정에서 신경이 압박받게 되면 허리 통증뿐 아니라 엉덩이, 허벅지, 종아리까지 이어지는 저림과 당김, 통증이 발생한다.

특히, 협착증 환자들은 오래 서 있거나 걸을 때 증상이 심해지고, 허리를 앞으로 숙이면 상대적으로 편안함을 느끼는 경우가 많다. 또한 걷다가 다리가 저려 쉬어야 하는 '신경인성 파행' 증상이 대표적으로 나타난다.

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인천세종병원 신경외과 이인경 과장은 "MRI 검사에서 협착증이 확인되었다고 해서 모두 치료가 필요한 것은 아니다"라며, "검사상 협착이 심해 보여도 일상생활에 큰 불편이 없는 경우가 있고, 반대로 영상 소견은 경미해도 통증이 심한 경우도 있다"고 설명했다. 이어 "치료 방향은 검사 결과뿐 아니라 환자의 증상 정도와 보행 능력, 생활 기능 등을 종합적으로 고려해 결정해야 한다"고 덧붙였다.

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◇환자 상태에 맞는 치료 적용해야

초기 협착증 환자라면 약물치료와 물리치료, 운동치료 등 보존적 치료를 우선 시행한다. 약물치료는 신경 주변 염증과 통증을 감소시키고, 물리치료는 긴장된 근육을 이완시키며 통증 완화에 도움을 준다. 또한, 운동치료는 척추를 지지하는 근육을 강화해 허리로 가는 부담을 줄여주는 역할을 한다. 보존적 치료에도 불구하고 통증이 지속되거나 보행 거리가 감소한다면 보다 적극적인 비수술 치료를 고려할 수 있다.

대표적인 방법이 신경차단술이다.

신경차단술은 염증이 발생한 신경 주변에 약물을 주입해 부기와 통증을 감소시키는 치료다. 통증을 유발하는 염증 반응을 직접 조절함으로써 증상 완화를 기대할 수 있으며 비교적 간단하게 시행할 수 있다는 장점이 있다.

신경차단술 이후에도 증상이 지속된다면 신경성형술을 고려할 수 있다.

만성적인 협착증에서는 신경 주변에 염증과 유착이 반복적으로 발생하는 경우가 많다. 신경성형술은 가느다란 카테터를 이용해 유착된 조직을 박리하고 약물을 전달함으로써 신경 주변 환경을 개선하는 치료다.

협착이 심해 신경이 지나가는 공간 자체가 좁아진 경우에는 풍선확장술을 시행하기도 한다. 풍선 카테터를 이용해 좁아진 공간을 넓혀 신경 압박을 줄이는 방식으로, 보행 장애와 신경인성 파행 증상 개선에 도움을 줄 수 있다.

이 과장은 "협착증 치료는 수술과 비수술이라는 단순한 선택의 문제가 아니라 환자의 증상과 질환의 진행 정도에 따라 적절한 치료 단계를 선택하는 맞춤형 접근이 중요하다"고 말했다.

◇대소변 장애 동반 시 수술 고려해야

모든 협착증 환자가 수술을 받아야 하는 것은 아니지만 반드시 수술이 필요한 경우도 존재한다.

충분한 비수술 치료에도 증상이 지속적으로 악화되거나 보행이 현저히 어려워지는 경우, 또는 근력 저하와 마비 증상이 발생하는 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다.

특히 대소변 장애가 동반되는 경우는 신경 압박이 심각한 상태일 수 있어 신속한 평가와 치료가 필요하다.

최근에는 단일공 척추내시경 수술과 같은 최소침습 수술 기법이 발전하면서 조직 손상을 최소화하면서도 신경 압박을 완화할 수 있다. 따라서 수술이 필요한 상황이라면 무조건 두려워하기보다는 정확한 진단을 바탕으로 적절한 치료 시기를 결정해야 한다.

◇척추 건강, 평생 관리하는 중요한 자산

과거에는 척추질환 치료를 통증이 발생한 이후의 문제로 바라보는 경우가 많았다. 그러나 최근에는 건강한 척추를 오래 유지하기 위한 '관리'의 개념으로 확장되고 있다.

특히, 척추협착증은 퇴행성 변화와 생활습관이 복합적으로 작용하는 질환인 만큼 단순히 통증을 없애는 치료만으로는 충분하지 않으므로 생활습관을 개선하고 꾸준하게 관리해야 한다.

이인경 과장은 "척추질환은 노화와 생활습관, 근육 기능, 신체 균형 등이 복합적으로 작용하는 과정으로 이해해야 한다"며, "치료 역시 단순히 통증 수치를 낮추는 데 목표를 두는 것이 아니라 환자의 생활 방식과 미래 삶의 질까지 고려하는 방향으로 발전하고 있다"고 말했다. 이어 "척추 치료 이후에도 건강한 생활습관을 유지해야 하며, 바른 자세 유지, 적절한 체중 관리, 규칙적인 스트레칭과 근력 운동은 질환의 증상 조절뿐 아니라 척추 노화를 늦추는 데도 도움이 된다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com