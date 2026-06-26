한샘, W컨셉과 손잡고 ‘마이 시그니처 드레스룸’ 팝업 운영...라이프스타일 맞춤 수납 제안

제공=한샘

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한샘은 패션 플랫폼 W컨셉과 협업해 지난 25일부터 스타필드 수원에서 '마이 시그니처 드레스룸' 팝업스토어를 운영하고 있다.

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이번 팝업은 개인의 라이프스타일을 반영한 3가지 테마의 드레스룸 공간을 선보이며, 방문객들이 자신의 취향과 생활 방식에 맞는 수납 스타일을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

팝업은 '소셜 라이퍼', '위캔드 트래블러', '액티브 하비스트' 등 세 가지 콘셉트 존으로 구성됐다.

먼저 '소셜 라이퍼' 존은 다양한 모임과 약속으로 바쁜 도심 속 일상을 반영한 공간으로, 웜화이트 컬러의 '시그니처 드레스룸'을 기본으로 스카이블루 컬러가 포인트를 더해 세련되면서도 활기찬 분위기를 연출했다.

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이 공간에서는 시계와 벨트, 액세서리 등 작은 패션 소품을 효율적으로 보관할 수 있는 '아일랜드장'이 눈길을 끌었다.

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유리 상판을 적용해 내부 수납품을 한눈에 확인할 수 있도록 설계해 실용성과 편의성을 높였다.

이어지는 '위캔드 트래블러' 존은 여행을 즐기는 라이프스타일을 반영한 공간으로 꾸며졌다.

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웜화이트 컬러를 바탕으로 레드 컬러 포인트를 더해 경쾌한 분위기를 완성했으며, 세계 시계와 여행지 포스터, 캐리어 등을 배치해 여행을 앞둔 설렘을 공간에 담아냈다.

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특히 가방과 모자 등 다양한 여행 소품을 전시할 수 있는 '컬렉션장'은 일반적인 옷장과 달리 수납과 인테리어 기능을 동시에 제공해 마치 편집숍을 연상시키는 분위기를 연출했다.

'시그니처 드레스룸'은 개인의 라이프스타일에 맞춰 총 28종의 맞춤형 모듈을 선택할 수 있는 수납 솔루션도 갖췄다.

마지막 '액티브 하비스트' 존은 운동과 자기관리를 즐기는 라이프스타일을 표현한 공간이다.

미드브라운 컬러의 '시그니처 드레스룸'을 중심으로 그린 컬러를 포인트로 활용해 차분하면서도 생동감 있는 분위기를 조성했다.

별도의 벽 공사 없이 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용해 벽면과 자연스럽게 어우러지는 개방감을 제공한다.

또한 신발을 컬렉션처럼 전시할 수 있도록 비스듬히 기울어진 선반 구조를 적용한 슈즈 수납 공간과 요가 매트 등 홈트레이닝 용품을 수납할 수 있는 와이드 선반장을 마련해 다양한 취미 생활을 고려한 공간 활용법을 제안했다.

팝업스토어 마지막에는 다양한 현장 이벤트도 마련됐다.

W컨셉 큐레이션 상품 할인과 100% 당첨 럭키드로우 이벤트를 진행하며, 한샘 스타필드 수원점에서 드레스룸 상담을 받는 고객을 위한 혜택도 제공한다.

한샘 관계자는 "자신의 취향이 담긴 패션 아이템을 더욱 멋스럽게 보관하고 수납 고민까지 해결할 수 있도록 W컨셉과 협업해 이번 팝업을 기획했다"며 "라이프스타일에 맞춘 맞춤형 수납 솔루션과 다양한 이벤트를 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.