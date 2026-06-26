세븐일레븐 '나라사랑 캠페인', 이번엔 해군 모병 지원…홍보 물품 후원에 부사관 모집 공고 송출도

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호국보훈의 달을 맞아 세븐일레븐이 '나라사랑 캠페인'의 일환으로, '해군 알리기'에 나선다.

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지난 2014년 백령도 해병부대 방문으로 시작된 나라사랑 캠페인은 2015년부터는 해군순항훈련을 10년간 후원해 왔다. 올해는 해군모병센터 후원으로 해군의 지속가능한 발전 기원과 군장병 응원 활동을 이어간다.

26일에는 해군교육사령부 예하 해군모병센터에서 후원 물품 전달식을 진행했다. 전달식에는 김대일 세븐일레븐 대표이사, 강정호 해군교육사령관, 장종봉 세븐일레븐 운영5부문장, 이충우 해군모병센터장 등 양 기관 주요 인사들이 참석했다. 후원 물품은 총 2000만원 상당의 식료품(과자, 음료 등)으로 구성됐으며, 해군 모병 및 홍보 활성화 활동에 사용될 예정이다.

세븐일레븐은 전국 오프라인 점포망을 활용해 해군 모병 홍보 활동도 지원 사격한다. 세븐일레븐 전국 1만1000여 점포 POS 객면 화면에 '해군 부사관 모집' 공고를 송출한다.

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한편 세븐일레븐은 나라사랑을 테마로 한 군장병 후원 활동을 다양하게 진행해 오고 있다. 해군 뿐만 아니라 육군 보병사단과 공군 등에도 물품 지원을 진행해 왔으며, 현재까지 누적 총 50여회, 약 5억7000만원의 후원을 기록하고 있다. 또한 국가보훈부 공공협력사업 '국가유공자 할인서비스'를 도입해 보훈가족과 제대군인에 대한 지원도 하고 있다. '보훈 마켓' 앱 인증을 완료한 보훈대상자에게 푸드 상품(도시락, 샌드위치 등) 10%, 일반상품 5% 할인 혜택을 제공하고 있다.

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김미소 세븐일레븐 커뮤니케이션팀 ESG담당 선임수석은 "당사의 나라사랑 캠페인은 13년의 전통성과 지속성을 가진 시그니처 사회공헌 활동으로 군장병들의 생활에 실질적 도움이 되는 후원을 해오고 있다"며 "국군 장병을 응원하고 함께 소통하는 사회적 역할에 앞으로도 성실히 임하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com