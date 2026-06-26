"ESG 경영 고도화"…제약·바이오업계 '지속가능경영보고서' 잇단 발간

제약·바이오 업계의 '지속가능경영보고서' 발간이 이어지고 있다.

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산업 특성상 생명과 직결되는 의약품을 다루는 만큼, 제품의 안전성 확보, 소외계층에 대한 의약품 접근성 확대, 임상시험의 윤리성 준수 등에 대한 가치를 인정받는 것이 중요하다는 점에서다. 실제 윤리적 리스크가 큰 만큼, 글로벌 투자 결정 시 ESG 지표가 필수 요소로 고려되는 추세다.

◇광동제약 2026 지속가능경영보고서. 이미지 제공=광동제약

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광동제약은 창사 이래 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 추진 현황과 주요 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다.

이번 보고서에는 이중 중대성 평가를 통해 선정한 5대 핵심 과제와 주요 추진 성과가 수록됐다. 5대 핵심 과제는 ▲기후변화 대응 ▲윤리경영 강화 ▲책임 있는 이사회 운영 ▲인권 보장 및 관리 ▲제품 및 포장재 자원순환성 개선 등이다. 광동제약은 이를 바탕으로 탄소중립 추진, 공급망 ESG 관리, 인권경영, 윤리·준법경영 강화 등 ESG 활동을 지속 확대하고 있다.

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보고서의 신뢰성과 국제적 정합성을 높이기 위해 GRI(글로벌 보고 이니셔티브), SASB(지속가능성회계기준위원회), TCFD(기후관련 재무정보공개 협의체), UN SDGs(지속가능발전목표) 등 글로벌 지속가능경영 공시 기준과 가이드라인을 반영했다. 아울러 올해 6월에는 이사회 산하 ESG 위원회를 출범했다. 위원회는 독립이사 3인으로 구성됐으며 ESG 전략과 주요 정책, 실행 계획 및 성과를 점검한다.

◇휴온스그룹의 '2026 지속가능경영보고서'. 이미지 제공=휴온스그룹

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휴온스그룹도 '2026 지속가능경영보고서'를 발간하고 지난 1년간 추진해온 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동과 주요 성과를 공개했다.

이번 보고서는 지주회사인 휴온스글로벌을 비롯해 휴온스·휴메딕스·휴엠앤씨 등 그룹 내 상장 자회사를 포함한 통합 보고서다. 보고서의 객관성을 높이기 위해 사회·환경적 영향과 재무적 영향을 동시에 고려하는 '이중 중대성 평가(Double Materiality)'를 적용했다는 설명이다. 이를 통해 ▲안전보건 강화 및 중대재해 예방 ▲공급망 ESG 관리 및 책임 있는 조달 ▲환경오염 저감 및 폐기물 관리 ▲기후변화 대응 및 에너지 사용 저감 ▲정보보호 및 개인정보보호 강화 ▲인권경영 고도화 및 다양성 확립 등 6대 중점 이슈를 선정하고 이에 대한 대응 전략과 실천 성과를 담았다.

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이번 보고서는 지속가능경영 국제 보고 표준인 'GRI Standards 2021'에 부합하게 작성됐다. 지속가능경영 설명의무인 'AA1000APS'의 4대 원칙을 충족했다. 또한 검증 기관인 영국표준협회(BSI)로부터 제3자 검증을 완료해 공시 데이터의 신뢰성과 투명성을 확보했다.

◇동아ST의 지속가능경영보고서 '온(溫, ON)' . 이미지 제공=동아ST

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앞서 동아ST도 2025년 한 해 동안의 지속가능경영 전략과 주요 활동 및 성과를 담은 지속가능경영보고서 '온(溫, ON)'을 발간했다. '온(溫, ON)'은 순우리말로 '모두'와 '100'을 의미하며, 한자로는 따뜻함, 영어로는 지속하다를 의미한다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 발간된 보고서는 보고서는 지속가능경영 전략, 중대성 평가, Special Section, 지속가능경영 성과, ESG Factbook 등으로 구성됐다. 이중 중대성 평가에서는 기업 활동의 사회 및 환경적 영향과 재무적 영향을 종합적으로 분석했다. 이를 통해 ▲의약품 품질 및 안전 관리 ▲R&D 투자 확대 및 신약 개발 ▲인재 채용 및 관리 ▲기업 윤리 및 컴플라이언스 준수 ▲행복한 조직문화 조성 ▲협력사 ESG 관리 등 6대 중대 이슈를 도출했다. 특히, 이해관계자 설문조사를 통해 의견을 수렴하고 ▲기업 윤리 및 컴플라이언스 준수 ▲행복한 조직문화 조성의 중요도를 상향 조정해 해당 내용을 보고서에 반영했다. 또한 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021에 부합하게 작성됐으며, 지속가능성 회계기준위원회(SASB, Sustainability Accounting Standards Board) 표준, TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 권고안 지표, UN Global Compact 10대 원칙 등을 반영해 신뢰도를 높였다.

한편 이번 보고서에는 동아참메드, 앱티스, 에코윈 등 동아ST 자회사의 지속가능경영 전략과 성과를 포함해 보고서 범위를 확대했다.

업계 관계자는 "제약·바이오 업계의 지속가능경영보고서가 기업의 생존과 글로벌 진출을 위한 '필수 조건'으로 자리잡고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com