hy, ‘메치니코프' 브랜드 라인업 확대...신제품 '성주참외 그릭' 출시

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hy가 떠먹는 그릭요거트 신제품 '메치니코프 성주참외 그릭(이하 참외 그릭)'을 출시하고 브랜드 라인업을 확대한다.

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참외 그릭은 제철 식재료를 찾는 소비 트렌드를 반영해 기획했다. 경북 성주 산(産) 참외 원물을 사용해 과일 본연의 달콤한 맛을 살렸다. 성주는 국내 최대 참외 산지로 일조량이 풍부하고 일교차가 커 고품질의 참외를 생산한다.

국내산 1A등급 원유를 숙성해 유청을 분리하는 방식으로 구현한 꾸덕한 식감도 특징이다. 아삭한 참외 과육과 어울려 먹는 재미를 더한다. 한 컵(100g)당 10g의 단백질을 함유해 영양까지 챙겼다.

신제품은 오는 29일 카카오메이커스 선출시 후 자사몰 'hy프레딧'을 통해 판매한다.

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김남수 hy 멀티마케팅 담당은 "제철 원료를 활용한 제품은 소비자에게 새로운 맛과 즐거움을 전할 수 있는 좋은 소재"라며 "앞으로도 다양한 제품 경험을 통해 메치니코프를 일상 속에서 더욱 친숙하게 즐길 수 있는 브랜드로 만들어 가겠다"고 말했다.

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한편, 메치니코프 브랜드는 지난해 12월 리뉴얼 이후 7개의 제품군을 갖추고 성장세를 이어가고 있다. 개편 이후 약 10%의 판매 성장률을 기록하며 누적 판매량 280만 개를 돌파했다. 7월에는 대용량 드링크 요거트 '메치니코프 매실'을 추가로 출시하고 브랜드 경쟁력을 높여갈 계획이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com