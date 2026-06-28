에이피알, ‘부스터 프로 X2 조앤프렌즈 에디션’으로 캐릭터 협업 확대

에이피알(대표 김병훈)의 뷰티 디바이스 브랜드 메디큐브 에이지알(AGE-R)이 인기 캐릭터 'ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)'와 협업한 한정판 제품 '부스터 프로 X2 조앤프렌즈 에디션'을 출시하며 첫 캐릭터 협업 제품을 선보였다.

Advertisement

에이피알은 메디큐브 공식몰을 통해 메디큐브 에이지알 '부스터 프로 X2 조앤프렌즈 에디션'을 공식 출시했다. 'ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)'는 IPX(구 라인프렌즈)와 G-DRAGON(지드래곤)이 협업해 만든 캐릭터로, 조아(ZOA)를 비롯해 ▲앤(A&NE) ▲아기(AKI) ▲자기(ZAKI) 등 개성 있는 캐릭터들로 구성됐다. 이번 제품은 지난 3월 출시된 '부스터 프로 X2'의 첫 캐릭터 협업 제품으로, 메디큐브 에이지알 디바이스에 캐릭터 요소를 접목해 제품 소장 가치를 높이고 다양한 소비자층과의 접점을 확대한다는 계획이다.

특히 이번 에디션은 ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)의 대표 캐릭터인 '조아(ZOA)'의 디자인 요소를 제품 전반에 반영한 것이 특징이다. 조아(ZOA) 캐릭터를 형상화한 헤드캡과 구름 모양의 거치대를 적용했으며, 디바이스 LCD 화면에도 ZO&FRIENDS(조앤프렌즈) 캐릭터를 담아 한정판만의 차별화된 요소를 더했다.

한편 오프라인 체험 공간도 마련됐다. 에이피알은 성수동에 위치한 플래그십 스토어 '메디큐브 성수'에서 '부스터 프로 X2 조앤프렌즈 에디션'을 직접 체험할 수 있는 특별 공간을 운영 중이다. 현장에는 ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)의 특색을 반영한 테마 공간과 포토존이 마련돼 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

Advertisement

에이피알 관계자는 "이번 '부스터 프로 X2 조앤프렌즈 에디션'은 메디큐브 에이지알 '부스터 프로 X2'의 첫 캐릭터 협업 제품으로, 디바이스 본연의 기능성에 캐릭터 특유의 감각적 요소를 더해 색다른 경험을 제공하고자 기획됐다"며 "앞으로도 제품과 브랜드를 보다 친근하게 경험할 수 있는 요소들을 지속 확대해 고객들에게 새로운 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.

상희 기자 nowater@sportschosun.com