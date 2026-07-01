안티푸라민부터 렉라자까지…유한양행, 창립 100주년 기념 스페셜 페이지 수록 지속가능경영보고서 발간

◇유한양행 지속가능경영보고서. 사진제공=유한양행

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ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과가 제약업계의 주요 축으로 자리잡고 있는 가운데, 유한양행이 지속가능경영보고서를 발간했다.

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보고서에는 창립 100주년을 기념해 스페셜 페이지 'Progress'와 'Integrity'도 수록했다. 'Progress'에서는 안티푸라민, 코푸시럽 등 초창기 대표 제품부터 렉라자에 이르기까지 주요 제품과 연구개발 혁신의 발자취를 소개했다. 'Integrity'에서는 유일한 박사의 창업정신, 전문경영인 체제, 사회 환원 등 한 세기 동안 이어온 지속가능경영 철학과 실천을 조명했다.

2025년 주요 ESG 성과 중 환경 부문에서는 기후변화 대응, 에너지 효율화, 생물다양성 보전 등 중장기 환경경영 현황을 소개했다. 사회 부문에서는 인재 육성, 안전보건, 인권경영, 공급망 관리, 의약품 접근성 확대 등 이해관계자 중심의 주요 활동을 담았다. 지배구조 부문에서는 이사회 중심의 책임경영, ESG위원회 운영, 준법경영 고도화 등 투명하고 건전한 거버넌스 강화를 위한 노력을 제시했다.

보고서 디자인 역시 창립 100주년의 의미를 시각적으로 담아내는 데 중점을 뒀다. 초창기 로고에서 모티브를 얻은 디자인 요소와 유한을 상징하는 그린 톤 컬러를 적용해 100년의 역사성과 미래지향성을 함께 표현했으며, 보고서 전반에 신뢰와 책임, 혁신의 이미지를 일관되게 반영했다.

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유한양행 관계자는 "이번 보고서에 글로벌 지속가능경영 공시 기준과 ESG 평가 요구사항을 반영하고, 주요 이슈별 전략과 활동, 성과 및 향후 계획을 이해관계자가 쉽게 확인할 수 있도록 구성했다. 또한 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 독립된 외부 기관의 제3자 검증을 거쳤다"면서, "이번 보고서에는 지난 100년간 이어온 창업정신과 지속가능경영 철학, 그리고 미래를 향한 비전을 함께 담았다. 앞으로도 인류의 건강과 더 나은 사회에 기여한다는 창업정신을 바탕으로 지속가능한 성장과 책임경영을 이어가겠다"고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com