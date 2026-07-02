한국동행서비스협회-대교뉴이프, 병원동행매니저 양성 및 돌봄 연계 MOU 체결

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한국동행서비스협회가 최근 대교뉴이프와 지역사회 건강돌봄 연계 강화를 위한 전문인력 양성 및 협력체계 구축 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 업무협약을 바탕으로 시니어 전문인력 양성을 위한 교육 협력과 함께 '병원동행매니저' 양성 과정을 공동 운영할 예정이다.

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2일 한국동행서비스협회에 따르면 양사간 업무협약 체결식은 지난달 23일 진행됐다. 한국동행서비스협회는 업무협약을 바탕으로 대교뉴이프가 보유한 전국 89개소의 데이케어센터 및 방문요양센터 등 광범위한 장기요양 서비스 인프라와 연계해 전문 동행서비스를 현장에 전파하고 지역사회 돌봄 네트워크를 구축해 나갈 방침이다. 대교라이프는 병원동행매니저 동행 등을 통한 시니어 건강지원 서비스 분야의 전문성을 강화한다는 계획이다.

병원동행매니저는 고령이나 질환으로 인해 의료기관 이용에 어려움을 겪는 시니어를 위해 병원 이동 지원부터 접수?수납, 진료 동행, 처방약 수령, 안전 귀가까지 전 과정을 밀착 지원하는 전문인력이다. 최근 급격한 고령화와 1인 가구 증가로 인해 관련 서비스 수요가 급증하고 있다.

김남표 한국동행서비스협회 사무총장은 "대교뉴이프와 협력을 통해 역량 있는 병원동행매니저를 양성하고, 시니어들이 건강하고 존엄한 삶을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com