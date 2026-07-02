크루즈TMK, '왕실의 품격' 큐나드 크루즈 예약 서비스 선보여

◇큐나트 크루즈는 대서양 횡단(Transatlantic) 노선을 비롯해 세계 일주(World Voyage), 지중해, 알래스카 등지에서 항해 일정을 선보이고 있다. 사진 제공:크루즈TMK (주)투어마케팅코리아

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크루즈TMK가 큐나드 크루즈(Cunard Line)의 실시간 예약 서비스를 선보이고 있다고 2일 밝혔다. 큐나트 크루즈는 영국 왕실의 전통을 잇는 세계적인 럭셔리 크루즈 선사다.

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크루즈TMK에 따르면 큐나드 크루즈 실시간 예약 서비스는 전 세계를 항해하는 큐나드 크루즈의 상징적인 항차를 실시간으로 확인하고 즉시 결제할 수 있는 시스템이다. 크루즈 전문 상담원의 세심한 전문 상담 서비스도 제공한다.

큐나트 크루즈는 대서양 횡단(Transatlantic) 노선을 비롯해 세계 일주(World Voyage), 지중해, 알래스카 등지에서 항해 일정을 선보이고 있다. 영국 선사답게 매일 오후 정통 영국식 애프터눈 티가 제공되며, 대형 볼룸에서 화려한 갈라 무도회 등 차별화된 선내 프로그램도 선보인다.

크루즈TMK 관계자는 "다양한 글로벌 크루즈 선사를 지속적으로 추가함으로써 국내 크루즈 여행객들의 선택의 폭을 넓히고, 차별화된 원스톱 서비스를 한층 더 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com