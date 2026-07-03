"코브라 독 입으로 빨아냈다가…" 남편 구하려던 아내까지 중독

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 독사에게 물린 남편을 살리기 위해 입으로 독을 빨아낸 아내가 오히려 독에 중독되는 사고가 중국에서 발생했다.

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의료진은 TV나 영화에서 흔히 등장하는 '입으로 독을 빨아내는 응급처치'는 효과가 없을뿐더러 구조자까지 위험에 빠뜨릴 수 있다며 주의를 당부했다.

중국 매체 지무뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 윈난성 한 마을에서 농사일을 하던 한 남성이 코브라에 손가락을 물렸다. 남성은 얼마 지나지 않아 손이 심하게 붓고 어지럼증과 전신 쇠약 증상을 호소했다.

남편의 상태를 본 아내는 당황한 나머지 TV에서 본 응급처치 장면을 떠올렸고, 곧바로 상처 부위를 입으로 빨아 독을 제거하려 했다. 이후 남편은 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

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몇 시간이 지나자 이번에는 아내에게 이상 증상이 나타났다. 입과 혀, 얼굴, 팔다리가 저리기 시작했고, 다음 날에는 극심한 피로감까지 느꼈다. 가족들은 아내 역시 독에 노출된 것으로 판단해 병원으로 데려갔다.

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의료진은 부부 모두 현지에 서식하는 코브라 독에 중독된 것으로 진단했다. 두 사람은 항독소 혈청을 비롯한 치료를 받은 뒤 상태가 호전돼 며칠 후 함께 퇴원한 것으로 전해졌다.

의료진은 뱀에 물렸을 때 독을 입으로 빨아내는 행동은 대표적인 잘못된 응급처치라고 경고했다. 사람의 입안 점막에는 모세혈관이 많아 독이 점막과 접촉할 경우 구조자의 혈류로 빠르게 흡수될 수 있다는 것이다.

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또 뱀에 물린 상처는 대부분 바늘구멍처럼 작아 독이 이미 피부 아래 조직이나 혈관으로 빠르게 퍼진 상태이기 때문에 입으로 빨아내는 방식으로는 독을 제거할 수 없다고 강조했다. 상처를 칼로 절개해 피를 빼내거나 불로 지지거나 얼음을 직접 대는 민간요법 역시 출혈과 감염 위험을 높일 수 있어 피해야 한다고 덧붙였다.

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의료진은 뱀에 물렸을 경우 환자의 움직임을 최대한 줄인 상태에서 즉시 응급의료기관을 찾아야 하며, 가능하다면 뱀의 색깔과 무늬, 머리 모양 등을 기억하거나 안전한 거리에서 사진을 촬영해 의료진에게 보여주면 적절한 항독소를 선택하는 데 도움이 된다고 조언했다.

이번 사연이 알려지자 현지 네티즌들은 "드라마 속 응급처치를 그대로 따라 하면 위험할 수 있다는 사실을 알게 됐다", "남편을 살리려던 아내의 마음은 이해하지만 잘못된 상식은 더 큰 사고를 부를 수 있다" 등의 반응을 보였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com