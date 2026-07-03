일본항공 여객기 기름 '줄줄~' 긴급 착륙…활주로 한때 폐쇄

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 3일 일본 하네다공항을 출발해 오사카로 향하던 일본항공(JAL) 여객기가 비행 중 유압계통 이상으로 관서국제공항에 긴급 착륙했다.

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아사히신문 등 일본 매체들에 따르면 이날 낮 12시쯤 일본항공 113편 보잉 787 여객기가 비행 중 유압계통 이상을 알리는 경고등이 점등됐다.

기장은 안전을 고려해 목적지를 변경하고 관서국제공항으로 향했으며, 비상 절차에 따라 긴급 착륙했다.

당시 항공기에는 승객 262명과 승무원 10명 등 모두 272명이 탑승하고 있었으며, 다친 사람은 없는 것으로 확인됐다.

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다만 착륙 이후 기체에서 오일이 누출된 사실이 확인되면서 여객기는 활주로 위에서 일시 정지했다. 이후 견인차가 투입돼 항공기를 주기장으로 이동시켰다.

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오일 누출의 영향으로 관서국제공항 B활주로는 한동안 운영이 중단됐다가 안전 점검을 거친 뒤 정상 운영에 들어갔다.

일본항공은 유압계통 이상이 발생한 정확한 원인을 조사하고 있으며, 기체에 대한 정밀 점검을 진행할 계획이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com