대한항공, 사무라이본드 200억엔 발행…차세대 항공기 도입 탄력

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대한항공의 차세대 보잉 항공기 103대 도입에 탄력이 붙게 됐다. 대한항공은 6일 한국수출입은행(수은) 보증부 200억엔(약 1900억원) 규모의 사무라이본드를 성공적으로 발행했다고 6일 밝혔다. 사무라이본드는 외국기업이나 기관이 일본 내에서 발행하는 엔화 표시 채권을 말한다. 여객과 화물 사업의 균형 있는 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 수익성을 유지하고 있고, 아시아나항공과 통합에 따른 영업 시너지 창출과 글로벌 네트워크 확대 가능성 등에 대한 긍정적 평가가 주효했다.

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대한항공은 차세대 항공기 도입을 위한 별도의 대규모 정책금융 지원도 확보했다. 수은은 대한항공의 신규 기단 확대 계획에 맞춰 수출금융 3000억원과 공급망안정화기금 4000억원 등 총 7000억원 규모의 금융을 지원한다. 공급망안정화기금은 글로벌 공급망 재편에 대응하고 국가 경제안보와 직결되는 핵심 산업의 안정적 운영을 지원하기 위해 조성된 정책금융 수단이다.

정책금융 지원은 기단 현대화 추진에 탄력을 더할 전망이다. 대한항공은 지난해 총 362억 달러를 투자해 미국 보잉의 고효율 항공기 103대를 추가 도입할 계획이라고 밝힌 바 있다. 도입 기종은 보잉 777-9 20대, 787-10 25대, 737-10 50대, 777-8F 화물기 8대 등이며, 2030년대 후반까지 순차적으로 인도될 예정이다.

대한항공 관계자는 "사무라이본드의 성공적인 발행은 대한항공의 안정적인 사업 경쟁력과 미래 성장 가능성에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인한 의미 있는 성과"라며 "차세대 항공기 도입과 기단 현대화를 통해 고객 서비스와 운영 효율을 더욱 높이고 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 도약해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com