하나투어-아보엑스 트래블앤투어, 필리핀서 합작법인 패스트립 공식 출범

Advertisement

Advertisement

하나투어가 최근 글로벌 경쟁력 확대를 위해 필리핀에서 '페스트립(Festrip)'을 공식 출범했다고 6일 밝혔다. 페스트립은 필리핀 중견 여행 기업 아보엑스 트래블앤투어와 공동 설립한 합작법인(JV)으로 여행 플랫폼 서비스를 제공한다.

Advertisement

하나투어에 따르면 지난 3일 필리핀 마닐라에서 진행된 출범식에는 하나투어 송미선 대표와 아보엑스 카렌 S. 산토스 대표를 비롯해 현지 항공사 및 관광공사 관계자, 주요 협력사 대표 등 50여 명이 참석했다. 페스트립은 하나투어의 기업여행 운영 노하우 및 IT 기술력과 아보엑스의 현지 영업 경쟁력·네트워크를 결합한 여행 플랫폼으로, 필리핀 기업여행 시장의 디지털 전환을 이끄는 것이 목표다.

하나투어는 그동안 축적해 온 여행 플랫폼 개발 경험과 기술력을 바탕으로 항공과 호텔을 실시간으로 연동하는 예약 시스템을 구축, 필리핀 여행업계에 새로운 비즈니스 모델을 제시할 계획이다.

페스트립의 사업은 기업 간 거래(B2B) 시장을 중심으로 진행된다. 현지 기업을 비롯해 은행, 카드사 등 다양한 기업과의 전략적 제휴를 확대한다. 양사는 이번 페스트립 출범을 계기로 한국과 필리핀을 연결하는 다양한 관광상품도 공동 개발해 나갈 예정이다.

Advertisement

하나투어 관계자는 "양사의 강점을 결합한 합작법인을 통해 필리핀 아웃바운드 시장에서의 입지를 강화하고, 글로벌 여행 플랫폼으로 도약해 나갈 것"이라며 "향후 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 서비스까지 단계적으로 확대해 필리핀을 대표하는 종합 여행 플랫폼으로 성장시킬 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com