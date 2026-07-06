"잘못을 사과하는 용기,이를 포용하는 연대의 정신" 광주로 간 배재고,'어른'의 교육적 해법 제시한 정근식 서울시교육감

정근시 서울시교육감이 6일 광주 5·18민주묘지를 참배하고 있다. 사진제공=서울시교육청

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[스포츠조선 전영지 기자]정근식 서울특별시 교육감이 서울 교육의 수장이자 교육자로서 배재고 야구부 학생들의 광주행에 동행했다.

정 교육감은 청룡기 전국아구선수권에서 5·18 민주화운동 조롱 논란에 휩싸인 배재고 야구부 학생선수, 학부모 등 86명과 6일 오후 4시경 국립 5·18민주묘지를 참배한 후 "광주일고 학생선수, 관계자, 광주시민 등 상처받은 모든 분께 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다"면서 "오늘은 끝이 아니라 교육적 회복의 출발점이어야 한다. 학생들이 자신의 행동을 진심으로 돌아보고 올바른 시민으로 성장할 수 있도록 돕는 교육적 회복을 전개하고자 한다. 교육공동체와 시도 교육청이 함께 지혜를 모으겠다"고 말했다. 교육자로서 교육을 통해 사태를 해결하겠다는 의지를 재차 천명했다.

사진제공=서울시교육청

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배재고 방문단은 5·18민주묘지 참배 전인 오후 3시경 광주제일고등학교(광주일고)를 방문해 사과문을 낭독하고 진심 어린 사죄의 뜻을 표했다. 정 교육감은 "학교 스포츠는 승패를 겨루는 경기장을 넘어 서로를 존중하고 연대하며 책임감을 배우는 가장 생생한 교육의 장이어야 한다"면서"이번 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있으며 무거운 책임감을 느끼고 있다"고 말했다.

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"민주주의와 인권, 상생의 가치가 깃든 엄숙한 공간에서 학생들은 역사의 무게를 느끼며 자신의 행동이 타인에게 준 상처를 깊이 성찰했다"며 "부끄러움을 아는 것에서부터 진정한 배움과 성장이 시작된다고 믿는다"고 말했다. 정 교육감은 "오늘 이곳을 오기 전 배재고 교직원과 학생 선수, 학부모들이 광주제일고를 직접 찾아가 진심 어린 사과와 화해의 뜻을 전했다. 잘못에 대해 사과하는 용기와 이를 포용하는 연대의 정신이야말로 학생들이 평생 가슴에 품어야 할 민주 시민의 가치"라면서 "서울시교육청은 이번 일을 계기로 학생 선수와 지도자 간 소통 방식을 면밀히 살피고 공정과 상호 존중이 살아 숨쉬는 건강한 학교 스포츠 문화를 정착시키도록 노력할 것"이라는 의지를 전했다.

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서울시교육청은 이달 8일부터 배재고 전교생을 대상으로 역사교육과 인권교육, 차별·혐오 표현 방지교육 실시를 지원할 예정이다. 아울러 내달 21일까지 관내 모든 학교운동부를 찾아 인권 교육 등 전반적 지도, 점검에 나선다. 서울시교육청은 학교체육진흥회와 협력해 혐오·차별적 표현을 금지하고 건전한 응원 문화를 조성하기 위한 교육자료를 개발·보급하는 방안도 협의중이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com