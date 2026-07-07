제로스푼, 박재훈 선수 단독 '벌크업 대전' 진행

박재훈 선수 단독 벌크업 대전(제로스푼 제공)

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무설탕 단백질 식품 브랜드 '제로스푼'이 브랜드 엠버서더인 보디빌더 박재훈 선수와 함께하는 특별 프로모션 '박재훈 선수 단독 벌크업 대전'을 7일부터 15일까지 진행한다고 밝혔다.

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이번 행사는 제로스푼이 선보이는 대형 할인 프로모션으로, 박재훈 선수의 실제 식단 루틴과 제품 활용 경험을 바탕으로 기획됐다. 행사 기간 동안 갓 시리즈 주요 제품을 최대 40% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며 대용량 구성 상품도 함께 선보인다.

프로모션 대상 상품은 갓 시리즈 혼합 구성, 갓돼 수비드 돼지안심, 갓돼 실온 돼지안심, 갓닭 수비드 닭가슴살 총 4종이다. 특히 30팩ㆍ60팩ㆍ90팩 구성의 대용량 옵션을 마련해 한 번에 넉넉하게 구매하려는 고객들의 부담을 낮췄다.

이번 프로모션에서는 박재훈 선수의 실제 식단 예시와 함께 갓 시리즈 중 평소 즐겨 찾는 맛도 소개될 예정이다. 평소 어떤 제품을 선호하고 식단에 활용하는지 확인할 수 있다.

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제로스푼 관계자는 "이번 박재훈 선수 단독 벌크업 대전은 고객들이 보다 큰 혜택을 누릴 수 있도록 역대급 할인 혜택과 대용량 구성으로 준비했다"며 "박재훈 선수의 실제 식단과 선호하는 제품까지 확인할 수 있는 특별한 기회가 될 것"이라고 말했다.

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한편 '박재훈 선수 단독 벌크업 대전'에 대한 자세한 내용은 제로스푼 공식몰에서 확인할 수 있다.