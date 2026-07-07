동거 여성 입술 바늘로 꿰맨 40대 여성 체포…범행 이유는?

사진출처=TBS

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 함께 살던 여성의 입술을 바늘과 실로 꿰매 상해를 입힌 혐의로 40대 여성이 경찰에 체포됐다.

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피해 여성은 가해자가 집을 비운 틈을 타 탈출해 인근 상점에서 도움을 요청한 것으로 밝혀졌다.

TBS뉴스 등 일본 매체들에 따르면 이바라키현 고가시에 거주하는 사쿠라이 마사에(49)는 지난달 29일 오후 1시 30분쯤 함께 살던 42세 여성의 위아래 입술을 바늘로 여러 차례 꿰매 다치게 한 혐의로 7일 체포됐다.

피해 여성은 사건 다음 날 사쿠라이가 외출한 사이 집에서 빠져나와 인근 상점으로 달려가 메모를 보여주며 도움을 요청했다.

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경찰 조사에서 피해 여성은 작년 4월부터 사쿠라이와 함께 살기 시작했으며, "무서워서 바로 도망칠 수 없었다"고 진술한 것으로 알려졌다.

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한 지역 주민은 "여러 사람이 그녀의 집을 오가는 것 같았다"며 "이웃들과는 어떤 교류도 없었다"고 전했다.

경찰은 범행 경위를 조사하는 한편, 두 사람이 함께 생활하게 된 배경과 범행 동기 등에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com