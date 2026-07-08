美 서부·남미 여행 떠난다면…치명률 최대 50%, '이 질환' 주의

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 지난 4월 대서양을 항해하던 크루즈선에서 한타바이러스 집단감염 사태가 발생해 접촉자 650여 명 중 13명이 확진되었으며, 이 가운데 3명이 숨져 충격을 주었다.

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한타바이러스 심폐증후군에 대해 순천향대 부천병원 감염내과 박성희 교수는 "국내에 흔한 질환은 아니지만, 사망률이 20~35%, 최대 50%로 보고되는 치명적인 질환"이라며 "감염 발생 시 급속도로 진행할 수 있으므로, 주된 감염 경로와 증상을 알아두는 것이 초기 치료와 생존율 향상에 도움이 된다"고 설명했다.

한타바이러스 심폐증후군은 한타바이러스의 일종인 '안데스바이러스', '신 놈브레 바이러스' 등에 의해 발생하는 질환이다. 폐부종, 호흡부전, 심장 기능 저하를 특징으로 한다. 주로 아르헨티나, 칠레, 브라질, 파라과이 등 남아메리카와 미국 서부 등에서 발생한다. WHO에 따르면 2025년 세계 한타바이러스 심폐증후군 환자는 총 229명이었으며, 이 중 사망자는 59명이었다.

주된 감염 경로는 감염된 설치류의 소변, 분변, 타액 등에 접촉하거나 노출되는 경우, 그리고 이에 오염된 환경에 접촉하거나 노출되는 경우, 오염된 먼지를 흡입하는 경우 등이다. 사람 간 전파는 드물지만, 동거가족이나 간병인, 동일 객실 사용 등 장시간의 밀접 접촉 시 발생할 수 있다. 잠복기는 4~42일 정도다. 안데스바이러스 감염의 평균 잠복기는 18일이다.

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초기에는 발열, 근육통, 두통, 어지러움, 피로감, 오한 및 구토, 복통, 설사 등 위장관 증상이 나타난다. 결막염이나 안면 홍조, 점상출혈 등도 나타날 수 있다. 이러한 전조증상이 2~8일간 지속되다가 심폐증후군으로 급격히 진행하는 양상을 보인다. 이 시기에는 마른기침과 호흡곤란이 나타나며, 폐부종, 호흡부전, 심장성 쇼크, 응고 장애 및 출혈, 부정맥이 발생하고 심각한 경우 사망까지 이를 수 있다. 심장 기능 저하와 핍뇨가 동반되는 경우도 있다. 안데스바이러스 감염의 경우 의식 저하와 경련이 동반된 뇌염이 발생하기도 한다. 보통 2~5일 심각한 증상이 지속되며, 이후 점차 회복되는 양상을 보인다. 그러나 피로감, 호흡곤란, 근육통, 운동기능 저하 등은 수개월 이상 지속될 수 있다.

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박 교수는 "초기에는 증상이 비특이적이므로, 다른 바이러스 질환이나 세균성 감염과 감별이 쉽지 않다. 심폐증후군으로 진행한 후에도 렙토스피라증, 인플루엔자, 코로나19, 급성 심내막염, 패혈증 쇼크, 세균성 폐렴, 급성호흡곤란증후군 등과도 감별이 필요하다"고 말했다.

이어 "환자의 남아메리카 등 유행 지역 여행력, 확진자 접촉 여부를 확인하는 것이 중요하다. 역학적 연관성이 있는 경우 바이러스 검사를 포함해 원인 감별을 위한 미생물학적 검사를 시행해 원인을 확인해야 한다"고 말했다.

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한타바이러스 심폐증후군은 아직 승인된 특이 치료제가 없으므로 산소치료, 기계환기, 체외막산소공급 등 대증 치료를 시행한다. 조기 발견을 통해 신속하게 적절한 호흡기 및 혈역학적 지지요법을 시행해야 생존율을 높일 수 있다.

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현재까지는 승인된 백신이 없으므로 바이러스 노출을 피하는 것이 중요하다. 유행 또는 발생 지역을 방문할 경우, 농촌, 산림, 캠핑장, 창고 등 설치류 노출이 가능한 장소의 출입을 자제하고 마스크 착용과 손 씻기 등 개인위생 수칙을 지켜야 한다.

박성희 교수는 "아르헨티나, 칠레 등 유행 지역 여행 중 설치류에 접촉하거나 노출된 적이 있거나, 확진자와 접촉한 후 42일 이내 의심 증상이 나타나면 질병관리청 콜센터(1339)로 문의해 적절한 조치를 취해야 한다. 병원 진료 시에는 해외 여행력 및 접촉 상황에 대해 반드시 의료진에게 알려야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com