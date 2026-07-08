"대사이상지방간질환, 만성콩팥질환 위험 25%↑"…지방간 유형에 따라 위험도 달라

[스포츠조선 장종호 기자] 지방간 환자에서 만성콩팥질환 발생 위험이 높아지며, 지방간의 유형과 간 섬유화 정도에 따라 위험도가 달라진다는 연구 결과가 나왔다.

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인제대학교 일산백병원 소화기내과 김아령 교수 연구팀은 성인 7만 361명을 평균 6.8년간 추적 관찰한 결과, 지방간이 있는 사람에서 만성콩팥질환 발생 위험이 유의하게 증가하고, 지방간 유형에 따라서도 위험에 차이가 있는 것으로 나타났다.

연구 결과, 지방간이 없는 사람의 만성콩팥질환 발생률은 1000인년 당(1000명을 1년간 추적했을 때) 4.94건, 지방간이 있는 경우 1000인년 당 7.45건이 발생했다. 지방간 환자의 만성콩팥질환 발생 위험은 지방간이 없는 사람보다 17% 높았다.

특히 지방간의 유형에 따라 위험도 차이를 보였다. 비만, 당뇨, 고혈압 등 대사 이상이 동반된 대사이상지방간질환(MASLD) 환자에서는 만성콩팥질환 발생 위험이 25% 증가했다. 대사 이상과 중등도 알코올 섭취가 동반된 지방간(MetALD) 환자에서는 만성콩팥병 위험이 32% 증가하는 것으로 나타났다.

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또한 지방간 환자에서는 간 섬유화 위험이 높을수록 만성콩팥질환 발생 위험이 증가했으며, 이러한 경향은 MASLD와 MetALD에서도 동일하게 관찰됐다.

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일산백병원 소화기내과 김아령 교수는 "지방간은 더 이상 간에 국한된 질환이 아니라 전신 질환으로 봐야 한다"며 "특히 대사 이상 동반 여부와 음주 여부, 간 섬유화 정도를 함께 평가하면 만성콩팥질환 발생 위험이 높은 환자를 보다 효과적으로 선별하고 관리할 수 있을 것"이라고 강조했다.

이어 "정기적인 건강검진을 통해 간과 신장 상태를 동시에 확인하고, 체중 조절과 운동, 절주 등 생활습관 개선이 중요하다"고 덧붙였다.

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이번 연구결과는 소화기학 분야 SCIE급 국제학술지 'Gut and Liver(장과 간)'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com