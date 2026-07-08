'시원한 과일 한 조각'도 방심 금물…여름철 혈당 관리의 함정

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 본격적인 폭염이 시작되면서 온열질환 예방에 관심이 쏠리고 있지만, 정작 더 큰 위험에 노출되는 사람들은 고혈압과 당뇨병 같은 만성질환자들이다. 특히 당뇨병 환자는 무더위로 인해 탈수가 쉽게 발생하고 식사량과 활동량이 달라지면서 혈당이 급격히 변동할 수 있다. 여기에 갈증을 해소하기 위해 과일이나 당분이 많은 음료를 자주 섭취하면 혈당 조절이 더욱 어려워져 여름철에는 평소보다 세심한 관리가 요구된다.

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이대목동병원 내분비내과 이혜진 교수는 "탈수는 혈액을 농축시키고, 스트레스 호르몬 증가를 유발하여 혈당을 높이는 원인이 될 수 있으며, 반대로 식사를 거른 상태에서 운동이나 야외활동을 하면 저혈당 위험도 증가한다. 여름철에는 고혈당과 저혈당이 모두 발생할 수 있어 더욱 세심한 관리가 필요하다"고 말했다.

고온다습한 여름철에는 갈증을 해소하기 위해 수박, 참외, 복숭아, 포도 등 수분이 많은 과일을 많이 찾게 된다. 과일은 비타민과 식이섬유가 풍부한 건강식품이지만, 당류 함량이 높아 당뇨병 환자의 경우 과도하게 섭취하면 혈당이 급격히 상승할 수 있다. 따라서 하루 1~2회, 적정량을 나누어 섭취하는 것이 바람직하다. 예를 들어 1회 권장 섭취량은 참외는 반 개, 키위는 1개 정도이다.

또한 아이스크림, 빙수, 탄산음료, 과일주스, 달콤한 커피음료 등은 여름철 대표적인 당류 함량이 높은 식품이다. 특히 액상과당이 많이 들어 있는 음료는 흡수가 빨라 혈당을 급격하게 높일 수 있으므로 물이나 무가당 차로 갈증을 해소하는 것이 좋다.

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세계보건기구(WHO)는 성인의 하루 당류 섭취량을 50g 이하로 권장하며, 건강을 위해서는 가능하면 25g 이하로 줄일 것을 권고하고 있다.

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이혜진 교수는 "혈당이 급격하게 오르내리는 '혈당 변동성'이 커지면 산화 스트레스가 증가하고 혈관 내피 기능이 저하돼 당뇨병 합병증 발생 위험이 높아질 수 있다"며 "여름철에는 단 음료 등 급격히 혈당을 급격히 올릴 수 있는 음식은 피하고, 현미·통곡물 등과 같은 복합 탄수화물과 단백질, 식이섬유를 함께 섭취해 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 이 교수는 "날씨가 더워지면 혈당 조절 기능이 저하될 수 있다. 특히 당뇨병 환자는 건강한 사람보다 탈수가 더 빨리 진행될 수 있기 때문에 갈증을 느끼기 전에 충분한 물을 마시고, 규칙적인 식사와 혈당 측정을 통해 혈당 변화를 꾸준히 확인해야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com