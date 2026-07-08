"왜 다른 남자와 말해"…아내 폭행에 분노한 관광객들 '참교육'

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 해변에서 다른 남성과 대화를 나누는 아내를 폭행한 남성이 다른 관광객들로부터 두들겨 맞았다.

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더 선 등 외신들에 따르면 지난 3일(현지시각) 도미니카공화국의 유명 관광지인 사오나섬 해변에서 폭행 사건이 발생해 현지 경찰이 조사에 나섰다.

공개된 영상을 보면 자신의 아내가 다른 남성과 이야기하는 것을 멀리서 본 남편이 달려와 주먹을 휘둘렀다.

폭행을 당한 여성은 충격으로 모래사장에 쓰러졌는데 알고 보니 아내가 아니었다.

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곧바로 자신이 다른 사람을 폭행했다는 사실을 알아챈 남편은 물가에 있던 아내에게 다가가 다시 폭행을 이어갔다.

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아내는 그에게서 벗어나려 했지만 여러 차례 폭행을 당했다.

이를 목격한 다른 관광객들이 달려와 남편을 피해 여성에게서 떼어냈다. 남성은 말리는 관광객들과 언쟁을 벌이기도 했다.

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이후 남편이 해변 쪽으로 이동하자 일부 시민들이 폭행을 시작했고 해변은 순식간에 혼란에 휩싸였다.

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신고를 접수한 현지 경찰은 수사에 착수, 정확한 사건 경위를 확인 중이다.

사건 영상은 소셜미디어를 통해 빠르게 확산되며 큰 공분을 불러일으켰다.

네티즌들은 "엄벌에 처해야 한다", "남편이 맞은 것은 인과응보다", "아내가 평소 얼마나 힘든 생활을 하는지 짐작이 된다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com