"작은 상처·물집도 위험"…당뇨병 환자 여름철 발 건강 주의보

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철 슬리퍼나 샌들처럼 발이 드러나는 신발을 신는 일이 많아진다.

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계곡과 수영장, 해변을 찾는 야외 활동이 늘어나면서 발에 물집이 생기거나 긁히고, 작은 상처를 입는 경우도 흔하다.

대부분은 시간이 지나면서 자연스럽게 회복되지만, 당뇨병 환자에게는 작은 상처가 생각보다 큰 문제로 이어질 수 있다.

당뇨발(당뇨병성 족부질환)은 당뇨 환자에게서 발에 상처, 궤양, 감염 등이 발생하는 질환이다. 당뇨병성 신경병증은 당뇨발의 원인 중 하나다. 당뇨병으로 말초신경이 손상되면 발 감각이 둔해진다. 발바닥이 남의 살 같이 어둔해지고, 상처가 생겨도 통증이 적어 상처 발견이 늦어진다. 꽉 끼는 신발을 착용하거나 굳은살, 티눈 방치, 맨발 보행과 같은 요인은 당뇨발 발생 위험을 높인다.

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세란병원 정형외과 족부센터 이원우 과장은 "여름철에는 맨발 보행이나 슬리퍼 착용이 잦아지고, 땀과 습기로 인해 피부가 약해지면서 발 손상 위험이 더욱 커진다"며 "당뇨병 환자라면 계절과 상관없이 발 건강 관리에 신경 써야 하지만, 발 노출이 많아지는 여름에는 더욱 세심한 주의가 필요하다"고 설명했다.

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당뇨발 초기에는 발 저림, 화끈거림, 피부 건조 및 갈라짐, 발이 시리거나 차가운 느낌이 있다. 증상이 진행되면 상처가 잘 낫지 않고 물집이나 궤양이 발생하며 진물이 생긴다. 상처가 1~2주 이상 낫지 않거나 발이 붉어질 때, 진물, 부기가 발생할 때, 발 변형과 보행 불편함이 동반될 때에는 병원을 찾아야 한다.

이원우 과장은 "당뇨병 환자는 매일 발바닥, 발가락 사이, 뒤꿈치 등 발 상태를 확인해야 한다. 만약 발에 상처가 생겼다면 단순한 긁힘이라도 적절한 소독을 실시한 후 상처의 크기와 색상, 부기 여부를 관찰해야 한다"고 설명했다.

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이어 "당뇨발은 갑자기 생기는 질환이 아니라 발 저림과 감각 저하, 작은 상처에서 시작되는 경우가 많다. 특히 상처가 1~2주 이상 낫지 않거나 발에 부기와 진물이 생긴다면 조기에 족부 전문 진료를 받아야 궤양과 절단을 예방할 수 있다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com