광동제약, '2026년 스마트 생태공장 구축사업' 선정…연간 온실가스 배출량 약 600톤 감축 추진

광동제약이 '2026년 스마트 생태공장 구축사업'에 선정됐다.

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기후에너지환경부 산하 한국환경공단이 주관하는 스마트 생태공장 구축사업은 정부가 제조공장의 온실가스와 오염물질 발생을 줄이기 위해 고효율·저탄소 설비 전환을 지원하는 국책사업이다.

광동제약은 이번 사업 선정으로 친환경 설비 구축에 나선다. 에너지 절감형 보일러, 폐열 재활용 시스템, 전력 절감형 공조기, 고효율 송풍 설비, 고효율 폐기물 탈수 설비 도입과 함께 ICT(정보통신기술) 기반 모니터링 시스템을 구축해 에너지 사용량과 오염물질 발생량을 실시간으로 관리할 방침이다. 이러한 설비 투자로 연간 온실가스 배출량 약 600톤, 폐기물 발생량 약 16톤 저감을 목표로 하고 있다. 에너지 비용도 연간 약 2억원을 절감할 수 있을 것으로 전망된다.

광동제약 관계자는 "이번 사업이 지속가능경영을 확대하고 제조 원가 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며, "앞으로도 지속적인 설비 투자와 관리 체계 고도화를 통해 온실가스와 폐기물 등 오염물질 저감에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com