SK텔레콤, AI·ICT 기술이 만드는 사회적 가치 측정 모델 개발 협력

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SK텔레콤이 AI·ICT 기술이 만드는 사회적 가치 측정 모델 개발에 나선다. 9일 SK텔레콤에 따르면 이날 소프트뱅크, 사회적가치연구원(CSES)과 함께 객관적으로 사회적 가치를 측정하기 위한 공동 방법론 개발을 위한 헙무협약을 체결했다. AI 기술을 통해 기업이 만드는 사회적 효용을 객관적으로 측정할 방법론의 필요성도 커지고 있기 때문이다. AI는 생산성 향상뿐 아니라 사회 안전망 강화·디지털 포용·고객 편익 증대 등 다양한 영역에서 새로운 사회적 가치를 창출하고 있다.

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3사는 그간 축적한 사회적 가치 측정 역량을 기반으로 각 기업이 AI와 ICT 제품과 서비스로 창출하는 사회적 가치를 측정하고, 글로벌에서 활용 가능한 측정 표준 방법론을 공동 개발한다는 것을 목표로 세웠다. 한국과 일본 등 글로벌 시장에서 사회적 가치 측정 방법론을 확산하기 위해 사례 연구·공동 보고서 발간·포럼 등에도 상호 협력하기로 했다. 3사는 2024년 4월 첫 MOU를 맺고 사회적 가치 측정 워크숍, 사례 발표 등을 통해 협력해 왔다. 이번 MOU는 이를 기반으로 사회적 가치 측정 모델을 고도화하기 위한 일환에서 진행됐다. 향후 각 사가 보유한 사업 경험과 데이터, 측정 노하우를 바탕으로 AI와 ICT 기반 서비스가 창출하는 사회적 가치 측정 지표를 구체화하고, 다양한 기업과 산업에서 활용 가능한 표준 측정 체계 개발도 추진할 예정이다.

엄종환 SK텔레콤 지속가능경영실장은 "AI가 만드는 사회적 효용과 해결 과제를 객관적으로 측정하고 설명하는 체계가 필요하다"며 "업무협약을 바탕으로 AI 시대에 걸맞은 사회적 가치 측정 표준 방법론 개발을 추진하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com