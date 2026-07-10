집안에 있던 가족 3명 강풍에 휩쓸려 숨져…15세 아들 "아빠 휴대폰 찾아주세요"

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 제10호 태풍 '마이삭'이 중국 남부를 강타하면서 일가족 3명이 숨지고 15세 소년만 살아남는 안타까운 사고가 발생했다.

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펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 지난 6일 밤 후베이성 황스시와 황강시, 어저우시, 셴닝시 등 동부 지역에는 강한 비바람과 뇌우를 동반한 악천후가 발생했다. 일부 지역에는 토네이도가 발생하면서 주택이 무너지고 인명 피해가 잇따랐다.

어저우시의 한 아파트에서는 6층에 살던 일가족이 사고를 당했다. 당시 집 안에 있던 아버지와 어머니, 세 살배기 아들이 강풍에 휩쓸려 추락했고, 모두 목숨을 잃었다.

이 사고에서 유일하게 살아남은 사람은 올해 15세인 큰아들 A군이었다. 그는 지난달 중학교 졸업시험을 마친 학생으로 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

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A는 "토네이도가 불어닥칠 당시 아버지의 휴대전화도 강풍에 날아갔다"며 이를 찾아달라고 호소했다.

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그는 "휴대전화 안에는 가족들이 함께 찍은 사진과 영상이 많이 들어 있다"며 기종을 공개했다.

소식을 접한 네티즌들은 "한순간에 가족 모두를 잃은 슬픔을 어떻게 알 수 있을까", "꼭 아버지의 휴대전화를 찾을 수 있기를 바란다", "태풍 앞에선 집안도 안전하지 않다" 등의 반응을 보이고 있다.

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한편 태풍 '마이삭'으로 인해 후베이성 곳곳에서는 큰 피해가 발생했다.

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현지 당국에 따르면 지난 6일 오후 7시부터 11시 사이 53개 지역에서 뇌우를 동반한 강풍이 관측됐으며, 이 가운데 2곳은 역대급 풍속을 기록했다. 일부 지역에서는 토네이도도 발생한 것으로 확인됐다.

현재까지 약 1만 4600명의 이재민이 발생했으며, 11명이 숨지고 1명이 실종됐다. 또 331명이 다쳤고, 주민 996명이 긴급 대피했으며 246명이 임시 대피시설로 옮겨졌다.

주택 피해도 컸다. 주택 22채가 완전히 붕괴됐고 4855채가 파손된 것으로 집계됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com