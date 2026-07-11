에이피알, 미국·유럽 아마존 프라임데이서 글로벌 위상 입증

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글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)의 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 미국과 유럽에서 동시 진행된 아마존 프라임데이에서 독보적인 성과를 내는데 성공했다.

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에이피알은 현지시간 6월 23일부터 26일까지 나흘간 진행된 '아마존 프라임데이'를 성황리에 마무리했다고 최근 밝혔다. 프라임데이는 글로벌 전자상거래 플랫폼 아마존(Amazon)이 매해 진행하는 대규모 할인 행사로, 에이피알은 이번 행사에서 미국과 유럽 주요 국가를 중심으로 프로모션을 전개했다.

먼저 에이피알은 미국 아마존 프라임데이에서 역대 최대 매출액을 기록하며 현지 내 견고한 브랜드 영향력을 재확인했다. 특히 아마존 자체 집계 결과에 따르면, 행사 기간 중 메디큐브는 아마존 전체 카테고리에서 '아이패드', '레고', '에어팟' 등을 제치고 검색어 순위 1위에 올랐다. 이는 지난해 9위에서 크게 상승한 것으로, 현지 내 더욱 높아진 브랜드 인기를 보여주는 결과다.

세부 제품별로는 '제로모공패드'가 2년 연속 아마존 뷰티 전체 부문(Beauty & Personal Care)에서 1위를 차지했다. 또 해당 제품은 토너&화장수 부문(Toners & Astringents)에서는 3년 연속 1위를 유지한 것으로 집계됐다. 이외에도 '콜라겐 젤크림', 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플' 등 주력 제품들이 꾸준히 판매 호조세를 이어가는 한편, 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티 밤'과 같은 신규 인기 제품도 가세하며 매출 성장에 기여했다. 그 결과 메디큐브는 행사 기간 중 최대 11개 제품을 뷰티 전체 부문 베스트셀러 100위권 내 올렸으며, K-뷰티를 포함한 전체 뷰티 브랜드 가운데 가장 많은 제품을 순위권에 진입시킨 브랜드로 자리매김했다.

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에이피알 관계자는 "이번 프로모션은 미국 내 견고한 브랜드 인기를 재확인하는 동시에, 유럽 시장 내 메디큐브에 대한 높은 소비자 수요를 확인하는 계기가 됐다"라며 "향후에도 판매 채널 다각화와 현지 맞춤형 브랜딩 전략을 통해 글로벌 시장 전반에서 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com