이륙 직후 비행기 창문 박살…"승객, 기체 밖으로 빨려 나갈 뻔"

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 여객기가 이륙 직후 객실 창문이 깨지면서 승객 한 명이 기체 밖으로 빨려 나갈 뻔한 아찔한 사고가 발생했다.

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CNN 그리스와 AFP통신 등에 따르면 10일(현지시각) 오전 5시 55분쯤 그리스 테살로니키를 출발해 독일 메밍겐으로 향하던 라이언에어 여객기는 이륙 후 약 2만 피트(약 6100m) 상공에서 객실 창문이 파손되는 사고가 발생했다.

당시 기내에서는 타이어가 터지는 듯한 큰 폭발음이 들렸고, 곧바로 객실 내부의 기압이 급격히 떨어지는 감압(decompression) 현상이 발생했다. 이후 조사 과정에서 항공기 엔진의 일부 부품이 떨어져 나와 객실 창문을 강타하면서 창문이 파손된 것으로 전해졌다.

이 사고로 61세 남성 승객의 몸이 창문 쪽으로 당겨졌다.

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다행히 안전벨트를 착용한 덕분에 완전히 기체 밖으로 빨려 나가는 상황은 피할 수 있었다.

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옆자리에 있던 아내는 약 5분 동안 남편을 온몸으로 붙잡았고, 주변 승객들도 힘을 보태 남성을 객실 안으로 끌어당겼다.

당시 상황에 대해 한 승객은 "순간 비상구가 열렸다고 생각할 정도로 충격이 컸다"며 "산소마스크가 즉시 내려왔고 강한 냄새가 퍼졌다. 한 승객의 머리와 어깨가 창문 밖으로 나가 있는 모습을 보고 모두가 비명을 질렀다"고 전했다.

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기장은 즉시 회항을 결정했고 항공기는 무사히 테살로니키 공항에 착륙했다. 승객들은 이후 대체 항공편으로 목적지까지 이동했으며, 사고를 당한 남성은 창틀과의 마찰로 인한 찰과상 치료를 받은 것으로 알려졌다.

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라이언에어 측은 "비행 중 객실 창문이 이탈하는 문제가 발생해 이륙 직후 회항했다"며 "항공기는 정상적으로 착륙했으며 승객들은 터미널로 이동했다. 승객 한 명이 지상에서 의료 지원을 요청해 치료를 받았다"고 밝혔다.

현재 사고 원인과 창문 파손 경위에 대한 조사가 진행 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com