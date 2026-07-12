LG유플러스, ITU-T SG13 회의 참가…보안 통신 품질 관리 국제표준화 추진

◇ LG유플러스 직원들이 차세대 보안 통신 품질 관리 기술에 대해 논의하는 모습.

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LG유플러스가 차세대 보안 통신 품질 관리 기술의 국제표준화를 추진한다. ITU-T는 전 세계 통신 기술의 국제표준을 제정하는 국제기구다. ITU-T SG13은 미래 네트워크와 서비스 품질 등을 연구하는 그룹으로, 채택된 과제는 회원국과 회원사 간 협의를 거쳐 국제표준으로 개발된다.

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12일 LG유플러스에 따르? 최근 스위스 제네바에서 열린 ITU-T SG13 회의에 참석해 아이오티커뮤니케이션테크와 공동개발한 차세대 보안 통신 품질 관리 기술의 개발 방향을 제안했다. 지난 2월 국제표준화 과제로 채택된 기술은 양자내성암호(PQC)와 양자키분배(QKD) 등 차세대 보안·암호 기술 적용되는 통신 환경에서 서비스 품질을 체계적으로 관리하기 위해서다. 양자내성암호(PQC)와 양자키분배(QKD)는 차세대 보안 통신을 구현하기 위한 핵심 기술이다. 다만 이 같은 기술을 통신망에 적용하면 암호화와 복호화, 키 생성·분배·관리 과정이 추가되면서 지연시간이 늘어날 수 있어 기존 통신 서비스 수준의 품질을 유지하는 것이 중요하다.

LG유플러스는 암호 통신 환경에서도 기존 통신 서비스 수준의 품질을 유지할 수 있는 지연 관련 품질관리 기준을 제안했다. 음성 통화와 같이 지연에 민감한 서비스의 경우 사용자가 불편함을 느끼지 않는 수준인 약 0.15초(150ms) 이내의 지연시간을 목표 기준으로 제시했다. 한 통 망에서 발생하는 전송 지연과 암호 처리 과정에서 발생하는 지연을 함께 관리하는 방안도 제안했다.

김종철 LG유플러스 유선기술담당은 "국제표준 개발을 통해 글로벌 통신 시장에서 기술 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com