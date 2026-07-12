티웨이항공, 7월 지역공항 출발 할인 프로모션 진행

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티웨이항공이 7월 23일까지 지역 공항 활성화를 위한 우리동네 할인 프로모션을 진행한다.

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12일 티웨이항공에 따르면 우리동네 할인 프로모션은 휴가철을 맞이해 부산·대구·청주·제주·광주에서 여행 계획을 세우는 고객들을 대상으로 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 공식 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 참여가 가능하다. 부산·대구·청주·제주·광주에서 출발하는 국내선 및 국제선을 대상으로 하며, 탑승기간은 일부 기간을 제외한 12월 31일까지다.

프로모션은 예매 시 이벤트 페이지에서 국내선 15만 원 이상, 국제선 30만 원 이상 결제 시 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 다운 받을 수 있다. 국내선, 일본, 동남아, 중화권, 중앙아시아 등 다양한 노선에서 사용이 가능하다.

티웨이항공은 공식 홈페이지 방문 시 트래블 페스타 프로모션, 소노호텔앤리조트 제휴 할인, 유럽 기차·싱가포르·대만 타이중 제휴 프로모션 등 다양한 이벤트를 진행 중이다. 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

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티웨이항공 관계자는 "지역 고객의 여행 선택권 확대와 편리한 항공 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com