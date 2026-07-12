KT, 사이버 위협 선제적 대응 '정보보호 자문위원회' 출범

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KT가 정보보호 자문위원회를 출범했다고 12일 밝혔다. 정보보호 자문위원회는 정보보호 거버넌스를 강화하기 위한 외부 전문가 협의체다. AI와 클라우드 중심의 디지털 전환 가속화 등을 바탕으로 사이버 위협에 대한 우려를 선제적으로 대응하는 것을 목표로 하고 있다.

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KT에 따르면 정보보호 자문위원회는 정책·제도, 기술·보안, 산업·서비스, AI·제로트러스트(Zero Trust)* 분야를 아우르는 국내 최고 전문가들로 구성됐다. 초대 자문위원으로 박춘식(한국제로트러스트보안협회 이사), 정은수(청주대학교 디지털보안학과 교수), 곽진(아주대학교 사이버보안학과 교수), 윤명근(국민대학교 인공지능학부 교수), 김홍선(김·장 법률사무소 고문), 박철준(경희대학교 컴퓨터공학부 교수), 최광희(법무법인 세종 고문)가 참여한다.

자문위원회는 KT의 중장기 정보보호 전략 수립과 실행 강화를 위한 자문을 수행할 예정이다. AI 기반 공격·생성형 AI 악용 등 미래 보안 위협 대응 전략, AI 보안 기술 도입 및 활용 정책, 제로트러스트 기반 보안체계 구축과 인증·접근통제·모니터링 체계 고도화, APT·랜섬웨어 등 고도화된 사이버 공격 대응 체계 강화, 침해사고 예방 및 재발 방지 방안, 정보통신망법 및 글로벌 컴플라이언스 검토, 산·학·관과 보안 생태계 협력 확대 등이다. KT는 정보보호 자문위원회 출범에 앞서 상반기 개인정보보호 분야에 특화된 개인정보보호 자문위원회를 신설하는 등 정보보호와 보안 영역의 전문성을 강화하는 데 주력하고 있다.

박윤영 KT 대표는 "AX 시대의 정보보호는 기술의 영역을 넘어, 기업이 고객에게 드리는 가장 기본적인 약속"이라며 "제로 트러스트 기반의 선제 예방 체계를 완성하고, KT를 대한민국에서 가장 안전하고 신뢰받는 AX 플랫폼 컴퍼니로 만들어 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com